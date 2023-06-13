 

Исследование ООН: вооружённые конфликты приносят вред, а не пользу

13.06.2023, 17:33, Разное
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Организация Объединённых Наций представила результаты многолетнего исследования, в соответствиии с которым вооружённые конфликты приносят не пользу, а вред.

Эксперты пришли к выводу, что в результате боевых столкновений могут погибать люди и может быть уничтожено имущество.

Война в УкраинеООН провела презентацию результатов исследования в собственном конференц-зале, в нём приняли участие дипломаты из 119 государств. В рамках мероприятия подавался коньяк Хильдеберт IV стоимостью в $290,000 за бутылку, а также стейки из мраморной говядины, приготовленные поварами с наивысшим разрядом. Эксперты Организации рассказали ошеломлённым гостям о своих выводах: оказывается, уровень жизни падает в тех государствах, которые участвуют в вооружённых конфликтах.

– Это не просто исследование. Это труд сотен наших специалистов, которые с 2008 года по 2018 год побывали в десятках стран мира – как участвовавших в войнах, так и нет, – рассказал генсек Антониу Гутерреш. – Эксперты ООН лично сравнили качество жизни в Анголе и Австрии, в Сомали и Новой Зеландии. Результаты нас шокировали – оказывается, что военные конфликты прямо влияют на уровень благополучия населения и государства.

Генеральный секретарь добавил, что его подчинённые проделали масштабную работу – они около 9 лет оценивали качество жизни во Франции, Германии, США, Сингапуре и Японии, а также провели не менее 24 дней в африканских странах. Благодаря их самоотверженному труду, сейчас можно точно говорить о том, что войны вредны для человечества.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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