 

За последние десятилетия американцы стали пить на 60% больше крепких алкогольных напитков

13.06.2023, 17:20, Новости дня
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С 1995 года американцы стали употреблять больше алкоголя, в частности, сейчас они пьют на 60% больше крепких алкогольных напитков, чем почти 30 лет назад, пишет The Hill со ссылкой на Национальный институт по вопросам алкоголизма и злоупотребления алкоголем. При этом, как отмечается в статье, ключевую роль в текущем росте потребления спиртных напитков сыграли женщины, которые практически ликвидировали гендерный разрыв с мужчинами в этом вопросе.


AP

Среднестатистический американец сейчас выпивает на 60% больше крепких алкогольных напитков, чем в середине 1990-х годов, пишет The Hill со ссылкой на исследование Национального института по вопросам алкоголизма и злоупотребления алкоголем.

Как подчёркивает издание, этот неожиданный всплеск потребления спиртных напитков свидетельствует об изменении предпочтений американцев в алкоголе.

В целом, среднестатистический житель США в 2021 году употребил 9,5 л этанола по сравнению с 8,14 л в 1995 году.

«Если 9,5 литра в год звучит мало, учтите, что эта цифра относится только к алкоголю, а не к воде и другим ингредиентам алкогольного напитка», — поясняется в статье.

Издание при этом отмечает, что американцы, в частности, стали пить вина на 50% больше, чем в 1995 году. Между тем потребление пива, напротив, за этот же период снизилось на 15%.

Потребление алкоголя резко росло и падало на протяжении десятилетий, напоминает The Hill. Последний исторический пик потребления был зафиксирован в 1980-м, тогда среднестатистический американец выпивал приблизительно 10,6 л этанола в год.

Национальная кампания против вождения в нетрезвом виде и употребления алкоголя несовершеннолетними снизила потребление алкоголя до исторического минимума примерно в 1995 году. В последующие десятилетия эта цифра медленно ползла вверх.

«По историческим меркам сейчас мы выпиваем столько же спиртного, сколько и во времена Гражданской войны. Однако культура, демография и экономика американского пьянства тогда были совсем иными», — пишет The Hill.

В нынешнем росте потребления алкогольных напитков ключевую роль сыграли женщины. Они быстро сокращают гендерный разрыв как в употреблении алкоголя, так и в проблемах с ним — в категориях, где раньше доминировали мужчины.

В своё время по употреблению алкоголя и пьянству соотношение между мужчинами и женщинами было 3 к 1. Сегодня же разница между полами приближается к паритету, отмечается в статье.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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