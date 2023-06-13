Для выживших жителей Мариуполя контрнаступление ВСУ стало бы катастрофой

В Мариуполе кипит стройка: Кремль стремится сделать из города символ «Новой России», приводит France info впечатления журналиста Сильвана Тронше. После девяти лет изнурительной войны украинское контрнаступление обернулось бы катастрофой для местных жителей, которые мечтают только о мире.



AP

Многострадальный Мариуполь стремится возродиться из пепла: российские власти приступили к восстановлению города, чтобы сделать из него символ «Новой России», как того хочет Кремль, пишет France info по итогам серии репортажей, показанных 5 июня. На эту стройку под открытым небом, где по-прежнему случаются прилёты, редко пропускают западных журналистов, однако корреспонденту Radio France в Москве Сильвану Тронше удалось побывать на месте и побеседовать с жителями города.

После прибытия в Мариуполь французского журналиста поразили масштабы строительных работ: они включают дорожную инфраструктуру, совершенно новые разноцветные дома и гостиницы для туристов. Цель властей: стереть промышленное прошлое города и сделать из него курорт на Азовском море со своим местным телеканалом, редакционная политика которого завязана на успехах строительства.

Украинское контрнаступление стало бы для жителей города катастрофой — и, как отмечается в статье, их можно понять: люди измотаны после девяти лет войны в Донбассе. Украинцы и проукраинцы по большей части погибли или уехали, здесь остались только поддерживающие Россию или горожане, которые больше себя не причисляют ни к какой стороне, но говорят об одном желании: мира. Обещания лучшего будущего нашли воплощение в этом новом городе, который создают российские экскаваторы и краны.

На месте старого завода «Азовсталь», где проходили самые жестокие бои, построят технопарк, пишет журналист Radio France. Территория огромна: чтобы её объехать на машине, понадобится 15—20 минут, однако пока речь идёт только о проекте. Завод не разминирован, а над головой продолжают пролетать ракеты. Официальная риторика пытается убедить, что война была вчера и теперь фронт дальше, но она наталкивается на ещё не решённые социальные проблемы.

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