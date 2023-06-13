 

“Школа бизнес-партнера “Пятёрочки” выпустила первых слушателей

13.06.2023, 16:58, Новости дня
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Бесплатное обучение прошли 144 молодых слушателя из 30 городов. Занятия длились два месяца. Студенты посетили 20 онлайн-лекций от ведущих преподавателей РАНХиГС, изучили основы бизнес-планирования и управления проектами, освоили азы инвестирования и лидерства, потренировались в ораторском мастерстве и презентации.

Выпускной работой стало решение пяти
бизнес-кейсов от “Пятёрочки” по одному из направлений: маркетинг, развитие, поддержка бизнеса, управление персоналом, проект “Директор магазина-партнер”. Для развития навыков управления командой участники выполняли задания в группах. Слушателям предстояло успешно справиться с кейсом и представить свое решение членам экспертной комиссии.

Выпускники получили сертификат “Пятёрочки” о прохождении обучения, который дает преимущество кандидату при трудоустройстве в торговую сеть, и удостоверение о повышении квалификации от президентской академии.

Выпускники дали высокую оценку программе. Больше всего они оценили преподавательский состав, команду кураторов и качество учебного материала.

Директор департамента развития бренда работодателя и коммуникаций торговой сети “Пятёрочка” Наталья Белоусова рассказала, что при разработке образовательного проекта компания старалась дать слушателям самые актуальные практические знания. По ее словам, предложенные выпускниками решения изучают руководители компании.

“Возможно, какие-то инициативы получат “зеленый свет” и будут реализованы в торговой сети. На защите участники показали высокий уровень академических знаний, высокую вовлеченность, желание изучать новое и смелость в идеях”, – подчеркнула Белоусова.

Старший преподаватель кафедры управления бизнес-процессами ФРТ ИОМ РАНХиГС Борис Пивовар рассказал, что вел блок дисциплин по бизнес-планированию и стратегическому менеджменту. Он отметил вовлеченность слушателей в процесс обучения.

“Они все время задавали вопросы, присылали свои комментарии после занятий. Это было на удивление активное взаимодействие, и мне, как преподавателю, это очень приятно”, – поделился преподаватель.


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