 

“До дня вашей смерти!” – взбешенный Васильев поливал сотрудников аэропорта страшными проклятиями

13.06.2023, 16:58, Разное
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Одинокие тетки очень любят таких, как Васильев, одиноких мужчин с платочками в карманах пиджаков, галстуками-бабочками, отманикюренными ногтями и речами нараспев. Они готовы платить любые деньги, чтобы послушать байки про русскую моду, моду на Олимпиаде-80 и даже моду и секс. Но главное даже не это, а возможность побыть рядом с тем, у кого в чемоданах и сундуках хранятся платья Гурченко, Началовой и других покойных див. А потом щедро одарить его.

К Якубовичу же на “Поле чудес” тоже идут не ради угадывания букв, а чтобы с ним выпить самогонки, сплясать и нарядить ведущего в скафандр аквалангиста или бурку джигита.

Но очередной такой подарок вышел 64-летнему историку моды боком. Фанатки после показа моды в столице Татарстана подарили шоу-мену чак-чак, казылык и склянку со стаканом льняного масла. Его можно и внутрь принимать, и снаружи применять, и смазывать что-то в случае нужды. Наверное, Васильев хотел начать пробовать это делать уже в самолете. Но бдительные сотрудники аэропорта Казани жидкость на борт не пустили – правила едины для все. Это на экраны ты – звезда, а тут – рядовой пассажир. И сосуд с мутной жидкостью у Васильева изъяли.

Боже, что тут началось! Улыбка с лица и нежность из голоса Васильева исчезли, и все узнали, что в гневе он страшен. “Когда такой знаменитой личности, как мне, дарят местные подарки, вы их у меня отнимаете. Пусть вам будет пусто, с сегодняшнего дня и до дня вашей смерти! До свидания”, – бился в истерике историк моды. Не хватало на него булгаковской Аннушки, которая на Патриарших разлила масло, ей-Богу.


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