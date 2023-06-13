 

Оказывается большинство не знает, что такое костный мозг

13.06.2023, 16:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Костный мозг — это один из самых важных органов человеческого организма, который находится внутри костей. Он отвечает за производство кроветворных клеток, которые необходимы для нормального функционирования организма. Кроме того, костный мозг является источником стволовых клеток, которые используются для лечения многих заболеваний, в том числе рака крови и болезни Паркинсона.

Однако, по данным опроса, проведенного недавно в России, большинство жителей нашей страны не знают, что такое костный мозг. Это вызывает немалую озабоченность, поскольку такая невежественность может стать серьезным препятствием для развития медицинской науки и создания новых методов лечения.

Чтобы изменить эту ситуацию, необходимо проводить более активную работу по популяризации знаний в области медицины и биологии. Требуется обучать население тем базовым понятиям и принципам, которые помогут им лучше понимать свой организм и уберечь его от различных заболеваний.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.06 / Клемастин – препарат, который необходим людям с рассеянным склерозом

13.06 / Шляпы вместо панам и шпилька вместо массивного каблука: какие трендовые вещи вышли из моды и что пришло им на замену

13.06 / Водостойкий BB-крем, гель для бровей и бальзам для губ: смело идем на фитнес со «спортивным» макияжем

13.06 / Бурлеск-политик

13.06 / Интернетом пользуется более половины россиян

13.06 / Депутат Романов предлагает усилить охрану музеев и театров

13.06 / Неизвестный поджег релейный ящик на железнодорожной станции в Краснодаре

13.06 / Оскароносный фильм “Москва слезам не верит” оказался собранием странных ляпов

13.06 / Древние люди тоже устраивали похороны

13.06 / Столица у нас – Москва, а не Грозный. Кадырову ответили на слова о «титульной» чеченской нации

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика