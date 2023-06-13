Клемастин – препарат, который необходим людям с рассеянным склерозом

Рассеянный склероз является одним из наиболее распространенных заболеваний центральной нервной системы, который проявляется в виде прогрессирующих нарушений координации движений, зрения и чувствительности.

Одним из наиболее обещающих препаратов для лечения рассеянного склероза является Клемастин. Этот препарат восстанавливает миелин – оболочку, которая защищает нервные волокна в центральной нервной системе. У пациентов с рассеянным склерозом миелин разрушается, что приводит к проблемам с координацией движений, зрением и чувствительностью.

Препарат показал себя эффективным на животных и прошел успешные клинические испытания на людях.