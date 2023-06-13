Шляпы вместо панам и шпилька вместо массивного каблука: какие трендовые вещи вышли из моды и что пришло им на замену

Слепое следование модным тенденциям, которые появляются, казалось бы, из ниоткуда, может нанести вред вашему чувству личного стиля, а также вашему бюджету. Однако, вопреки распространенному мнению, тренды могут быть не просто маркетинговой тактикой, которую бренды внедряют для продажи своей продукции. почвы. Меняя свой личный стиль время от времени, попрощавшись с устаревшими тенденциями моды, которые больше не отражают того, кто вы есть, вы можете изменить свое настроение и общее мышление к лучшему.

Важным модным навыком является понимание циклов тенденций, чтобы знать, что будет дальше и подходит ли что-то вам или нет. К счастью, при замене тех вещей, которые вам больше не нравятся, существует множество модных альтернатив.

Замените свою микросумку на более функциональную

Микросумки стали мейнстримом, когда взорвали модную сцену примерно в 2018 году. Ничто в крошечной модели не было практичным в повседневной жизни, поскольку в нее едва помещался телефон. Пришло время попрощаться с микротенденцией, которая вышла из моды, и выбрать для себя более функциональные модели, которые на самом деле симпатичнее, потому что размер в данном случае имеет значение.

На модную арену вышли большие и мешковатые сумки, модели с напуском, от среднего до макси. Их можно носить, как угодно: в руке, на плече или как сумку через плечо. Эти непринужденные аксессуары универсальны и практичны, и в этом их преимущество. Вы можете взять с собой все необходимые вещи, чтобы нужные в дороге и поездках предметы всегда были под рукой.

Классические вещи свергают тренд Y2K

Возрождение, пожалуй, самой сомнительной эры моды конца девяностых и начала нулевых (тренд Y2K) медленно подходит к концу. На смену приходит классическая одежда и тренд на тихую роскошь.

Пришло время заменить ваши китчевые топы и аксессуары более вневременными вещами, которые не выйдут из моды в ближайшее время. По словам стилиста модели Софии Ричи, Лиат Барух, все дело в том, чтобы сосредоточить свой образ на качественных основных предметах одежды, а не на модных. Хорошая одежда необязательно должна быть дорогой, так как многие классические вещи доступны в подержанном виде и в отличном состоянии. Чтобы соответствовать тренду “тихой роскоши”, рекомендуется приобрести хорошие джинсы, качественные простые футболки, кожаные аксессуары и украшения из золота и жемчуга.

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Женственная шпилька вместо блочного каблука

Говоря о возвращении классики, можно отметить, что шпильки возвращаются в центр внимания. Хотя блочный каблук, безусловно, сам по себе является классикой, ничто не сравнится с женственностью шпильки.

Высокий каблук удлиняет ваши ноги, как никакой другой, и его можно носить как с повседневной одеждой, так и с более формальными вещами. Вы можете разнообразить луки неожиданными сочетаниями. Например, надеть туфли на шпильке со спортивной одеждой.

Байкерские ботинки

Байкерские ботинки вернулись и стали более актуальными, чем когда-либо, и, по словам внештатного модного обозревателя и редактора Джамилы Стюарт, неудивительно, что мы обращаемся к классной байкерской эстетике. «Мода остается в постоянном движении маятника, и я вижу «байкерство» как своего рода антитезу суперотточенному подходу к одежде, с которым мы познакомились в эпоху соцсетей», — говорит эксперт.

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Байкерская тенденция только начинается, и вы, возможно, захотите провести исследование, прежде чем покупать пару мотоциклетных ботинок. Обязательно держитесь подальше от модных версий, так как они не прослужат вам слишком долго. Вместо этого инвестируйте в качественную пару, которой вы будете наслаждаться в течение многих сезонов.

Шляпа-ведро вместо панамы

Головной убор часто является недооцененным аксессуаром, который может легко поднять ваш наряд до статуса очень крутой девушки. Если вы давно хотели примерить шляпу-ведро или огромную соломенную шляпу, которую купили в отпуск, сейчас самое время. Сочетайте такие головные уборы с повседневным нарядом и наблюдайте, как все поворачивают головы в вашу сторону. Если вы ищете что-то более сдержанное, тогда рассмотрите шляпу-канотье или фетровую шляпу с широкими полями.

А вот от панамок лучше откажитесь. Полумальчишеские и инфантильные образы сейчас выходят из моды. Сделайте упор в пользу нежности и романтичности.