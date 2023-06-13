Водостойкий BB-крем, гель для бровей и бальзам для губ: смело идем на фитнес со «спортивным» макияжем

Многие девушки не готовы отказаться от макияжа во время тренировки. Для фитнеса можно легко выбрать “спортивный” макияж, который будет максимально минималистичным и стойким. Вот несколько советов относительно его выполнения.

Основа

При выборе тонального крема для лица важно, чтобы он был не только стойким, но также легким и водопроницаемым, чтобы пот нормально выходил. Важно, чтобы косметическое средство не закупоривало поры.

Чтобы тональная основа не препятствовала нормальному потоотделению кожи, а также выделению токсических веществ вместе с потом, лучше всего использовать ВВ-крем. Желательно, чтобы он был водостойким.

Консилер

Для выполнения “спортивного” макияжа стоит использовать использовать консилер, который поможет замаскировать темные круги под глазами.

Обязательно нужно применять водостойкий продукт, который будет хорошо покрывать кожные покровы, но при этом важно, чтобы он имел максимально легкую текстуру.

Средства для макияжа глаз

Тени, тушь и карандаш для глаз обязательно должны быть водостойкими и стойкими.

Это поможет придать создаваемому образу притягательность. Кроме того, с макияжем глаз можно чувствовать себя достаточно непринужденно и красиво.

Бальзам для губ

При выполнении “спортивного” макияжа совершенно не нужно выбирать помаду ярких и насыщенных тонов. Все должно быть максимально минималистично.

Есть множество различных вариантов покрытия для губ. Отличным вариантом станут классические слегка пигментированные бальзамы, которые хорошо увлажняют, а также имеют нежный оттенок.

Что не стоит использовать

При выполнении “спортивного” макияжа обязательно нужно отказаться от применения пудры, которая расслаивается при контактировании с влагой. Также не рекомендуется применять кремообразные карандаши, которые наносятся пальцами. Это может привести к тому, что на лице образуется слишком плотный слой, препятствующий нормальному потоотделению.

Также не рекомендуется применять средства, которые закупоривают поры. Это может привести к появлению негативных реакций, так как эти продукты смешиваются с потом и глубоко проникают в слои дермы. В итоге могут появляться угревые высыпания.

Не рекомендуется использовать гелевые кремы для бровей, придающие объем волоскам, карандаши и блески для губ. Такие средства точно долго держаться не будут при повышенной физической активности.

Макияж нужно смыть сразу же по возвращению домой после тренировки.