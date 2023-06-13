Бурлеск-политик

Эпоха Сильвио Берлускони закончилась: «кабальеро» умер. История самого популярного политика Италии.

Безусловный чемпион итальянского политического олимпа, один из богатейших бизнесменов страны, яркая и порой скандальная личность, скончался в миланской клинике «Сан-Раффаэле» на 87-м году жизни. Он четырежды был премьер-министром. И даже формально перестав быть лидером Италии, оставался в некотором роде ее лицом, воплощал образ жизни, который итальянцы так и назвали — «берлусконизмом».

Для всех взлетов и падений, триумфов и банкротств, скандалов и достижений, крахов и возвращений Сильвио Берлускони жизни политика на самом деле едва ли достаточно. Он играл в музыкальной группе в ночных клубах и круизном лайнере, был магнатом в сфере недвижимости и СМИ, футбольным менеджером, основателем политической партии, премьер-министром, был осужден за налоговое мошенничество и, несмотря на все скандалы и оплошности, до конца оставался героем для многих итальянцев.

«Я — Иисус Христос политики», — однажды сказал о себе Берлускони в 2006 году. Многие просто видели в нем яркий образец популиста. Никто другой не формировал и не изменял Италию в течение десятилетий так, как этот тщеславный, эгоцентричный, порой сентиментальный уроженец Милана.

Над ним всегда смеялись и высмеивали за границей, но дома он был почти неприкосновенен.

Он провел в палаццо Киджи — резиденции главы правительства — в общей сложности более девяти лет: в 1994–1995, 2001–2005, 2005–2006 и 2008–2011 годах. Ни одному другому премьер-министру Итальянской Республики с 1946 года не удавалось такого. Однако рядом скандалов и судебных разбирательств он запятнал собственное политическое наследие. Прежде всего итальянцы и иностранцы навсегда запомнят так называемое дело «бунга-бунга» — о вечеринках на его частной вилле, участницами которых были и несовершеннолетние.

В 2010 году в кулуарах саммита ЕС Берлускони в общении с главами государств и правительств сформулировал свой жизненный девиз: «Я счастливый человек, я люблю жизнь и женщин. Никто не заставит меня изменить свой образ жизни, я горжусь этим».

Берлускони страдал от хронического миеломоноцитарного лейкоза (на фоне которого развилась легочная инфекция). С соболезнованиями в связи с его кончиной выступили мировые лидеры, от президента РФ Владимиры Путина до римского папы Франциска…

От «Милана» до «Бунга-бунга»

Берлускони родился в Милане 29 сентября 1936 года в семье банковского служащего и домохозяйки. Его восхождение началось в строительной отрасли в 1960-х годах. В 1970–1980-х годах он открыл для себя телевизионный рынок, основал собственную телекомпанию, которую позже использовал для того, чтобы заняться политикой.

Он одновременно купил клуб «Милан» и поднял его на вершину европейского футбола, тем самым создав себе имидж победителя и спасителя Италии.

В 1994 году в возрасте 57 лет он выиграл всеобщие выборы. Всего за десять недель до этого он основал партию Forza Italia («Вперед, Италия», что совпадает с кричалкой футбольных фанатов. — А. М.) и сформировал свое первое правоцентристское правительство.

Образ традиционных партий в стране был скомпрометирован коррупционными скандалами. Берлускони воспользовался этой возможностью. Его правительство просуществовало всего несколько месяцев, но Берлускони вошел во вкус. Потом он три раза — с 2001 по 2011 год с двухлетним перерывом возглавлял правительства.

Пребывание в палаццо Киджи после рекордных 3340 дней, проведенных там, закончилось очередными в его бурной жизни скандалами. Самый резонансный, случившийся незадолго до отставки, — скандал «бунга-бунга» с вечеринками на вилле. Как ни популярен был образ мачо, который культивировал политик, в католической Италии традиционные семейные ценности все же сыграли роль.

Последовали годы разбирательств в судах. Берлускони был оправдан по обвинениям в злоупотреблении служебным положением, пропаганде проституции и связи с несовершеннолетними. Пресса писала тогда о подкупе свидетелей.

Хуже любых секс-скандалов оказался финансовый кризис, из-за которого Италия как раз при правлении Берлускони скатилась на грань национального банкротства. Под давлением международных партнеров, в том числе канцлера ФРГ Ангелы Меркель, ему пришлось уйти в отставку в конце 2011 года. Еще одно унижение последовало в 2013 году, когда экс-премьера признали виновным в налоговом мошенничестве. В последующие годы ему запретили избираться в парламент и занимать политические посты в принципе.



С президентом РФ Владимиром Путиным на саммите Россия—НАТО, 2008 год. Фото: Marco Merlini / архив ZUMA / ТАСС

Но уже к 2019 году запреты были сняты, он баллотировался и прошел в Европейский парламент. Он оставался там до октября 2022 года, когда был избран в Сенат Италии.

На выборах 25 сентября 2022 года партия «Братья Италии» во главе с 45-летней Джорджей Мелони показала лучший результат среди всех политических сил страны, набрав 26% голосов в обеих палатах парламента. В союзе с ней выступали националистическая партия «Лига» Маттео Сальвини и правая «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони.

По итогам выборов и переговоров между членами коалиции новое правительство возглавила Мелони. Две других партии-союзницы согласились на роль «младших партнеров». От партии «Вперед, Италия» в новое правительство вошел в должности вице-премьера и министра иностранных дел ее номер два и давний соратник Берлускони — Антонио Таяни. Менее эксцентричный, чем Берлускони, и последовательный сторонник интеграции ЕС, бывший председатель Европарламента и бывший европейский комиссар. Итальянская пресса тогда писала о вероятной недолговечности правительства, в котором очевидные разногласия между Мелони, Сальвини и Берлускони будут углубляться.

Берлускони пришлось похоронить свою мечту стать в начале 2022 года президентом республики. Это было бы кульминацией успешной политической карьеры.

Хотя во многом пост президента в Италии кажется только символическим и церемониальным, это не совсем так. Президент не только высший представитель Италии в мире, он может распускать парламент и назначать или смещать главу правительства. Высшая должность в государстве соответствовала бы самооценке этого человека.

Берлускони был обаятельным переговорщиком, умевшим с помощью широкой улыбки «своего парня» и доброжелательного снисхождения небожителя снять напряженность, вывести из неудобной ситуации, увести в сторону трудный разговор. В то же время он не лез за словом в карман, чем нередко, нарочно или нет, мог обидеть. И даже демонстративно наплевать на партнера. По меньшей мере таково мое впечатление, сложившееся за многие годы репортерской работы при ЕС и НАТО.

В памяти сохранился эпизод саммита НАТО в апреле 2009 года. Символическое мероприятие встречи лидеров 28 стран на пешеходном мосту «Пассерель» через Рейн между Германией и Францией. Лидеры во главе с Ангелой Меркель перешли с германской стороны во Францию. Их в середине моста приветствует президент Николя Саркози. Фотографы ждут, первые лица выстроились для «семейного» фото. А Берлускони прогуливается по зеленому берегу Рейна с трубкой у уха. Разговаривает, если правильно помню, с Тайипом Эрдоганом. Тот был премьер-министром Турции, а на саммит был приглашен (видимо, несправедливо) президент Абдулла Гюль. 28 государственных лидеров ждали, пока итальянец не закончил разговор.

«Друг Путина»

Саммит ЕС–Россия 2003 года в Риме проходил в сложный момент. Берлускони поддержал планы США по вводу войск в Ирак, куда было направлено 3,2 тыс. военнослужащих (итальянский контингент в Ираке был четвертым по численности после США, Великобритании и Южной Кореи). Но Берлускони между тем уже удалось выстроить хорошие отношения с Россией и лично с ее новым президентом.

За столом пресс-конференции на одной из старинных вилл в окрестностях Рима — три человека: Владимир Путин, Сильвио Берлускони и председатель Европейской комиссии Романо Проди. Последние двое, правый Берлускони и социалист Проди, мягко говоря, не любят друг друга. Первого в народе зовут caballero («рыцарь»), второго — professore («профессор»). Первый со своей фирменной улыбкой норовит всякий раз уколоть сидящего рядом соотечественника.

Берлускони «защищает» Путина от неудобных вопросов журналиста Le Monde о Чечне и деле ЮКОСа.

Вопросы о ходе операции в Чечне и судьбе Михаила Ходорковского* и вообще бизнеса в РФ были в центре внимания на Западе. Премьер Италии заявил, что пресса искажает информацию на эти темы, и в шутку напомнил Путину, что выступает его адвокатом и рассчитывает на гонорар. Но мой французский коллега не унимался и вынудил Путина сказать, что такие, как он, задают вопросы по заказу тех, кто им платит. Такое не приветствовалось в мире свободы прессы. Берлускони с улыбкой перевел разговор на более удобную тему.

Путин и Берлускони познакомились на саммите G8 в Генуе в 2001 году. За годы работы они провели несколько десятков деловых встреч в разных форматах. Их связали не только государственные дела. 2 апреля 2002 года Владимир Путин впервые в неформальной обстановке принял Сильвио Берлускони в резиденции «Бочаров ручей» в Сочи. Дружба лидеров началась после того, как они совершили прогулку по набережной и провели дегустацию в Музее русского чая. Уже в августе 2002 года дочери Путина Екатерина и Мария отдыхали на вилле премьера на острове Сардиния, после чего признались, что они «в восторге» от Берлускони. Они разговаривали по телефону, обменивались письмами. Бывая в Италии, Путин никогда не упускал возможности и всегда находил время в плотном рабочем графике, чтобы встретиться с Берлускони. А тот прилетал в Россию — поздравить друга с днем рождения, вместе отдохнуть на Алтае, пройтись по музеям Крыма. Хронику дружбы двух лидеров подробно описывают российские государственные СМИ.

Несмотря на гнев Запада по поводу начала российской спецоперации в Украине, Берлускони решительно поддержал своего старого друга:

«Путин на мой день рождения прислал мне 20 бутылок водки и очень милое письмо. Я послал ему несколько бутылок ламбруско и такое же сладкое письмо», — иронично ответил он на вопросы.

«Берлусконизмы»

Вот еще несколько цитат из высказываний покойного политика, которые сейчас публикуют многие европейские СМИ и которые помогают представить мир этого человека:

В 2001 году Берлускони вызывает возмущение в мусульманском мире, когда говорит, что Запад «должен осознавать превосходство нашей цивилизации». По его словам, «этого уважения определенно не существует в исламских странах».

В 2003 году: «Один житель равен другому (в глазах закона), но, возможно, этот немного равнее других, учитывая, что 50% итальянцев возложили на него ответственность за управление страной», — говорит он, имея в виду себя, во время выступления на суде по делу о коррупции в Милане.

В 2004 году: «Муссолини никогда никого не убивал. Муссолини отправлял людей на отдых в (внутреннюю) ссылку», — сказал британскому журналу Spectator, ответив «да» на вопрос, считает ли он диктатора «доброжелательным».

В 2008 году Берлускони приветствует Барака Обаму как «красивого, молодого и загорелого» после того, как тот был избран первым темнокожим президентом США.

В 2010 году официальная газета Ватикана осудила Берлускони после того, как он рассказал анекдот о еврее, который обвиняет своих товарищей-евреев в том, что они прячутся в его подвале от нацистов, не сообщив им об окончании войны.

В 2010 году: «Как всегда, я работаю без перерыва, и если иногда мне случается смотреть в лицо красивой девушке, то лучше любить красивых девушек, чем быть геем», — сказал он на выставке мотоциклетной индустрии в Милане.

Александр Минеев,

Соб. корр. в Брюсселе

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