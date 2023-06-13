 

Интернетом пользуется более половины россиян

13.06.2023, 16:25, Разное
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К 2022 году 82,5 процента россиян в возрасте старше 14 лет пользовались Интернетом и 55,5 процента извлекали из него пользу. Газета “Коммерсантъ” пояснила о результатах опроса, проведенного Институтом информационно-экономических исследований Высшей школы экономики.

Семьдесят четыре процента тех, кто признался в получении выгоды от Интернета, сказали, что это не материальные, а скорее коммуникационные выгоды. Коммерсантъ” отмечает, что это число свидетельствует о высоком уровне использования социальных сетей, электронной почты и интернет-звонков среди россиян. Второй по популярности льготой (46%) является электронная коммерция. Почти половина респондентов (44%) заявили, что интернет помогает им экономить деньги на различных покупках. Категория “Карьера”, набравшая 31,8%, стала вторым по популярности преимуществом Интернета. Пятая часть респондентов (19%) заявили, что нашли профессиональные контакты через Интернет. Еще 5% из них нашли более высокооплачиваемую работу.

Следующими тремя категориями были “Здоровье”, “Финансы” и “Социальные услуги” (8,5%).Мария Фесенко, эксперт по информационной безопасности из “Кода безопасности”, связалась с россиянами, чтобы обсудить тревожные признаки того, что WhatsApp был взломан.


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