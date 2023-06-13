Депутат Романов предлагает усилить охрану музеев и театров

Депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по контролю, член “Единой России” Михаил Ромнов направил запрос министру культуры Ольге Любимовой с предложением усилить охрану музеев и театров. Об этом пояснила пресс-служба Госдумы.

Причиной запроса стал инцидент, произошедший в субботу вечером на спектакле “Лебединое озеро” в Мариинском театре Санкт-Петербурга. В ответ на попытки соседей по креслу отобрать у нее телефон, одна из зрительниц распылила в нее перцовый баллончик. В результате распыления перцового баллончика пострадали три человека. Депутат считает, что театры и музеи должны взять на себя ответственность за обеспечение безопасности своих зрителей, а не оставлять это на усмотрение корпораций.

Порядок допуска посетителей в концертные залы, театры и музеи должен быть четко определен. Учреждения культуры также должны оборудовать свои входные вестибюли досмотровым оборудованием и строго контролировать его использование. Теперь учреждения культуры должны сами решать, устанавливать ли им металлодетектор или нет. Романов сказал: “Это абсолютно неправильно”.

Романов считает, что предложенные им меры гарантируют безопасность и сохранность посетителей, персонала и произведений искусства в концертных залах и публики во время выступлений. Если раньше говорили: “Театр начинается с вешалки”, то сегодня время заставило нас начинать музей и театр с рентгена, как в аэропорту. В зрительный зал можно попасть, если вас просветили сотрудники на входе. Какое количество произведений искусства было повреждено или даже уничтожено посетителями с помощью кислоты, ножей и т.д. Романов заявил, что важно, чтобы учреждения культуры следовали тем же принципам при досмотре гостей.

Депутат в своем письме Ольге Любимовой также обращает внимание министра культуры на важность обеспечения безопасности в высокий туристический сезон, особенно на фоне Специальной военной операции.