Неизвестный поджег релейный ящик на железнодорожной станции в Краснодаре

В микрорайоне Витаминкомбината Краснодара неизвестный поджег релейный шкаф. Об инциденте рассказал Telegram-канал Shot.

Портал утверждает, что грабитель предварительно разлил жидкость для разжигания углей на оборудование, поджег его и скрылся. Пожар был своевременно потушен, следов возгорания внутри шкафа не обнаружено. Этот инцидент не повлиял на работу поездов. Личность поджигателя установлена.