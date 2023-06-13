Неизвестный поджег релейный ящик на железнодорожной станции в Краснодаре
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В микрорайоне Витаминкомбината Краснодара неизвестный поджег релейный шкаф. Об инциденте рассказал Telegram-канал Shot.
Портал утверждает, что грабитель предварительно разлил жидкость для разжигания углей на оборудование, поджег его и скрылся. Пожар был своевременно потушен, следов возгорания внутри шкафа не обнаружено. Этот инцидент не повлиял на работу поездов. Личность поджигателя установлена.
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