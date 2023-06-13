 

Американский актер из “Однажды в Америке” разбился на мотоцикле

13.06.2023, 15:40, Новости дня
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Актер, известный широкой публике по ролям в картинах “Однажды в Америке” и “Любовь вдовца”, погиб в автокатастрофе в возрасте 71 года. Об этом сообщает RT со ссылкой на иностранное издание.

По предварительный данным, в Уильямса врезалась машина. Как сообщает телеканал “360”, водитель автомобиля поворачивал и не увидел мотоцикл. Актера доставили в больницу, однако спасти его не удалось.


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