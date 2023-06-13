 

Древние люди тоже устраивали похороны

13.06.2023, 15:35, Разное
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Ли Бергер – известный антрополог и палеоантрополог, который изучает прошлое нашей планеты и людей, населяющих ее уже миллионы лет. Один из последних проектов посвящен изучению “Homo naledi” – старейшему представителю нашего рода, который жил в Южной Африке более 2,5 миллионов лет назад.

В апреле 2015 года Бергер и его команда археологов обнаружили около 1500 костей в пещере недалеко от Йоханнесбурга, где были найдены ископаемые останки Homo naledi. После тщательного анализа, Ли Бергер пришел к выводу, что Homo naledi был умным и социальным видом, способным хоронить своих мертвых соплеменников.

Как отмечают ученые, это было необычным открытием, так как обычно считалось, что способность к умственному развитию присуща только современному человеку. Однако, Ли Бергер убедился, что Homo naledi был способен делать инструменты и имел широкие культурные и социальные связи.


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