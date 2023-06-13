Столица у нас – Москва, а не Грозный. Кадырову ответили на слова о «титульной» чеченской нации

Пользователи Сети считают, что на фоне событий, происходящих сегодня в зоне проведения специальной военной операции, глава Чечни Рамзан Кадыров пытается создать «титульную» нацию чеченцев с некими «привилегиями» над русским народом исключительно по национальному признаку.

В своем телеграм-канале 9 июня Кадыров написал о «национальной исключительности» чеченского народа в современной России, подчеркнув, что чеченцы – «не меньшинство, а третья по количеству национальность, титульная». Реакция Сети на такое высказывание не заставила себя долго ждать.

Так, телеграм-канал «Несерьезный МИД» обратил внимание, что «бывших террористов не бывает», а в сознании россиян отлично запечатлелся образ «бородатых бандитов», убивающих наших пацанов во время двух чеченских компаний. Помнят люди и многочисленные теракты в 90-е, в результате которых погибали десятки мирных граждан России.

Специальная военная операция стала для чеченцев своего рода возможностью изменить общественное мнение, доказав в зоне боевых действий истинное единство с россиянами, однако фактически это было использовано для попытки укрепить в сознании граждан некую исключительность чеченской нации, которая является основополагающим звеном России. В связи с этим в Сети напоминают, что наша страна является многонациональной, однако именно русская нация является «титульной».

«И столица у нас – Москва, а не Грозный. И если кто-то об этом подзабыл, то, видимо, властям пора ему об этом напомнить», – пишут авторы паблика.

На фоне происходящих сегодня событий, как пишут СМИ, любые попытки закрепить за какой-либо нацией, являющейся частью российского государства, некий «сверхстатус» могут привести к возникновению новых разногласий, которые идут вразрез с национальными интересами всей страны.