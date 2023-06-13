Washington Post: Байден споткнулся в Пентагоне и чуть не упал на кнопку запуска ядерных ракет

Инцидент произошел в мае этого года во время визита в командный центр стратегических сил США в Пентагоне, сообщает американское издание Washington Post.

Президент США прибыл в здание министерства обороны, чтобы встретиться с военными и обсудить новую стратегию ядерного сдерживания России. Байден вошёл в пункт управления запуском ракет и решил поприветствовать командующего стратегическими силами адмирала Люка Хэмилла. Сделав несколько шагов по направлению к нему, президент споткнулся и упал рядом с пультом запуска ракет. Охрана американского лидера быстро подняла его на ноги и он смог пожать руку адмиралу.

Источник газеты в Пентагоне уверяет, что даже если бы красная кнопка была нажата, то трагедию можно было бы предотвратить.

– На случай несанкционированных пусков система снабжена защитой от дурака. Взрыватель заряда можно деактивировать во время полета, а сами ракеты перенаправить в океан и затопить там. Так что у нас было бы еще минуты 3, чтобы оперативно отреагировать, — заявил источник.

—