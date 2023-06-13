 

Блузка в стиле бонг-сон или кроп-топ с рисунком: эффектно комбинируем джинсы в стиле звезд кино

13.06.2023, 15:28, Разное
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Джинсы — достаточно повседневный предмет одежды. Но даже с ним можно создавать самобытные стильные образы. Комбинируем джинсы с различными другими изделиями в стиле звезд кино на примере Энн Хэтэуэй.

С футболкой

Сочетайте майку с узкими джинсами в классическом стиле и ярко-желтыми босоножками. Вы получите омолаживающий, легкий и непринужденный образ (на заметку женщинам 30+).

С рубашкой

Сочетая белую рубашку с узкими джинсами, вы будете выглядеть очень молодежно и женственно. Вместо того чтобы выбрать пару туфель на плоской подошве, отдайте предпочтение босоножкам на высоком каблуке. Украсьте наряд шляпой-ведром, чтобы образ был милее и свежее.

С футболкой с принтом

Белая футболка и синие джинсы — идеальное сочетание. Отдайте предпочтение футболкам с принтами, чтобы выразить свою индивидуальность.

С вязаной кофтой

Сочетайте белые джинсы с джинсовой рубашкой и вязаной кофтой. Этот способ смешивания одежды очень креативен, но все же позволяет сохранить элегантный вид. Белые кроссовки — идеальное дополнение к наряду.

С футболкой в морскую полоску

Очень модный принт как для топа этим летом. Он превосходно сочетается с синими джинсами.

С черной майкой

Комплект для создания повседневного, но относительно строгого лука. Добавьте яркости за счет метализированной обуви.

С мюли

Укороченные серые джинсы создают органичный ансамбль с трендовой обувью под названием мюли. В качестве топа выбирайте неброскую майку или футболку.

С блузой

Для создания романтичного лука сочетайте джинсы с блузой в стиле бонг-сон. Не забудьте дополнить образ стильными аксессуарами. Например, это может быть обувь со змеиным принтом, шляпа, сумка, солнцезащитные очки.

Джинсовый комплект

Почему бы не рассмотреть джинсовый костюм из блейзера и брюк для презентации делового, но менее формального образа? Освежите наряд с помощью яркой рубашки или кроп-топа с рисунком.

С пиджаком в клетку

Если вам импонирует классика, тогда используйте беспроигрышную комбинацию джинсов и клетчатого пиджака. Обувь на каблуках будет весьма уместна.


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