Блузка в стиле бонг-сон или кроп-топ с рисунком: эффектно комбинируем джинсы в стиле звезд кино
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Джинсы — достаточно повседневный предмет одежды. Но даже с ним можно создавать самобытные стильные образы. Комбинируем джинсы с различными другими изделиями в стиле звезд кино на примере Энн Хэтэуэй.
С футболкой
Сочетайте майку с узкими джинсами в классическом стиле и ярко-желтыми босоножками. Вы получите омолаживающий, легкий и непринужденный образ (на заметку женщинам 30+).
С рубашкой
Сочетая белую рубашку с узкими джинсами, вы будете выглядеть очень молодежно и женственно. Вместо того чтобы выбрать пару туфель на плоской подошве, отдайте предпочтение босоножкам на высоком каблуке. Украсьте наряд шляпой-ведром, чтобы образ был милее и свежее.
С футболкой с принтом
Белая футболка и синие джинсы — идеальное сочетание. Отдайте предпочтение футболкам с принтами, чтобы выразить свою индивидуальность.
С вязаной кофтой
Сочетайте белые джинсы с джинсовой рубашкой и вязаной кофтой. Этот способ смешивания одежды очень креативен, но все же позволяет сохранить элегантный вид. Белые кроссовки — идеальное дополнение к наряду.
С футболкой в морскую полоску
Очень модный принт как для топа этим летом. Он превосходно сочетается с синими джинсами.
С черной майкой
Комплект для создания повседневного, но относительно строгого лука. Добавьте яркости за счет метализированной обуви.
С мюли
Укороченные серые джинсы создают органичный ансамбль с трендовой обувью под названием мюли. В качестве топа выбирайте неброскую майку или футболку.
С блузой
Для создания романтичного лука сочетайте джинсы с блузой в стиле бонг-сон. Не забудьте дополнить образ стильными аксессуарами. Например, это может быть обувь со змеиным принтом, шляпа, сумка, солнцезащитные очки.
Джинсовый комплект
Почему бы не рассмотреть джинсовый костюм из блейзера и брюк для презентации делового, но менее формального образа? Освежите наряд с помощью яркой рубашки или кроп-топа с рисунком.
С пиджаком в клетку
Если вам импонирует классика, тогда используйте беспроигрышную комбинацию джинсов и клетчатого пиджака. Обувь на каблуках будет весьма уместна.
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