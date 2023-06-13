Независимость от лукавого

О чем сегодня не любят вспоминать власти, поздравляя нас с Днем России: предыстория праздника.

Поздравляя сограждан с государственным праздником — Днем РФ — президент Владимир Путин заявил, что «наследие священно для россиян, и граждане верны его традициям».

Но есть наследие, о котором в Кремле давно уже стараются не вспоминать. Причем напрямую связанное с нынешним праздником: 33 года назад, 12 июня 1990 года, Съезд народных депутатов РСФСР 907 голосами против 13 (9 воздержались) принял Декларацию о государственном суверенитете РСФСР.

За три месяца до этого, в марте, в Советском Союзе прошли выборы органов власти — во всех союзных и автономных республиках, краях и областях.

И практически сразу же началось то, что потом назвали «парадом суверенитетов».

9 марта 1990 года только что избранный Верховный Совет Грузинской ССР во главе со Звиадом Гамсахурдиа принимает Декрет о гарантиях защиты суверенитета республики, денонсируя Союзный договор 1922 года.

11 марта Верховный Совет Литовской ССР (на выборах победили кандидаты от «Саюдиса» во главе с Витаутасом Ландсбергисом) принимает Акт о восстановлении независимого литовского государства, отменив действие Конституции СССР на территории Литвы.

30 марта Верховный Совет Эстонской ССР принимает закон «О государственном статусе Эстонии», отрицающий законность государственной власти СССР в Эстонии с момента ее установления и провозглашающий начало восстановления Эстонской Республики.

И, наконец, 4 мая Верховный Совет Латвийской ССР принимает Декларацию «О восстановлении независимости Латвийской Республики».

Все смотрят на избранный российский съезд — и он продолжает эту линию.

29 мая (с третьей попытки) Бориса Ельцина избирают председателем Верховного Совета РСФСР. В центр борьбы за этот пост он, как вспоминает в своей книге «Взлет и падение парламента» один из создателей и лидеров «Яблока», профессор Виктор Шейнис (тогда — народный депутат РСФСР),

Ельцин ставит именно лозунг суверенитета России, и на этой платформе ему удается объединить самые разнородные силы, хотя ранее тема «Союз — республики» в его выступлениях не фигурировала.

В редакционную комиссию поступает четыре проекта Декларации о суверенитете. Ельцин, по словам Шейниса, представляет проект, подготовленный Леонидом Волковым, Олегом Румянцевым и другими депутатами от «Демократической России», и 12 июня этот проект ставится на голосование, набирая, как сказано выше, 907 голосов из 927 участвующих.



1990 год. Первый съезд народных депутатов РФ. Председатель Верховного Совета РСФСР Борис Ельцин. Фото: ITAR-TASS

Речь Ельцина не раз прерывалась аплодисментами, и она явно импонировала не только демократам. Как вспоминает Шейнис, «суверенитет стал императивом, перед которым отступали все иные соображения, изменяла политическая осторожность». При этом демократы видели в нем способ избавиться от влияния партийно-государственных структур союзного центра, а консерваторы — способ избавиться от национальных республик, куда якобы безвозмездно уходили ресурсы.

Самым радикальным становится пятый пункт Декларации —

им устанавливается «полнота власти РСФСР при решении всех вопросов государственной и общественной жизни, за исключением тех, которые ею добровольно передаются в ведение Союза ССР», и «верховенство Конституции РСФСР и Законов РСФСР на всей территории РСФСР; действие актов Союза ССР, вступающих в противоречие с суверенными правами РСФСР, приостанавливается Республикой на своей территории».

Однако идти дальше — как предлагали некоторые депутаты, и дать автономным республикам и округам аналогичные права по верховенству своих законов над российскими — съезд все же не стал, остановившись на куда более осторожной формуле о необходимости расширить права автономий, как и краев и областей…

А теперь — о тех пунктах Декларации, о которых в последние годы российские власти стараются не вспоминать.

В Декларации свидетельствовалось «уважение к суверенным правам всех народов, входящих в Союз Советских Социалистических Республик».

Заявлялось о решимости создать «демократическое правовое государство в составе обновленного Союза ССР».

Говорилось, что РСФСР — «суверенное государство, созданное исторически объединившимися в нем народами».

Что государственный суверенитет РСФСР «провозглашается во имя высших целей — обеспечения каждому человеку неотъемлемого права на достойную жизнь, свободное развитие и пользование родным языком, а каждому народу — на самоопределение в избранных им национально-государственных и национально-культурных формах».

Что РСФСР «признает и уважает суверенные права союзных республик и Союза ССР», и всем гражданам и лицам без гражданства, проживающим на территории РСФСР, «гарантируются права и свободы, предусмотренные Конституцией РСФСР, Конституцией СССР и общепризнанными нормами международного права».

Что РСФСР «гарантирует всем гражданам, политическим партиям, общественным организациям, массовым движениям и религиозным организациям, действующим в рамках Конституции РСФСР, равные правовые возможности участвовать в управлении государственными и общественными делами».

Что «разделение законодательной, исполнительной и судебной властей является важнейшим принципом функционирования РСФСР как правового государства».

И что РСФСР «заявляет о своей приверженности общепризнанным принципам международного права и готовности жить со всеми странами и народами в мире и согласии, принимать все меры к недопущению конфронтации в международных, межреспубликанских и межнациональных отношениях».

Практически каждый пункт сегодня звучит как горькая насмешка над реальностью.

И про «уважение к суверенным правам», и про «демократическое правовое государство», и про «обеспечение каждому народу права на самоопределение», и про «гарантии прав и свобод», и про «равные возможности участвовать в управлении», и про «приверженность общепризнанным принципам международного права и готовность жить в мире»…

Что характерно, в Декларации нет ни слова ни о каких якобы «исторических правах» на «исторические территории», о претензиях к соседям, о «враждебном Западе», и нет никакой прочей риторики «осажденной крепости», ставшей у власти мейнстримом в последнее время.

Да, намерения 33-летней давности разительно разошлись с реальностью — кроме одного: самостоятельности от СССР, через полтора года канувшего в Лету.



День РФ в 2023-м году, Санкт-Петербург. Фото: Алексей Душутин / «Новая газета»

Разошлись по многим причинам, и одна из них — то,

что многие из тогдашних победителей, называвшие себя демократами, сделали ставку на вождей, а не на институты, отбросили демократию «во имя реформ», полагая, что цель оправдывает средства.

После чего сперва надо было выбрать вождя на единоначально руководящий пост, изобразив его демократом (в результате все его деяния последующих лет автоматически рассматривались как демократия). Потом сделать так, чтобы ничто и никто не мешал ему править, «зная, как надо». Потом сохранить его у власти, несмотря ни на что, дабы не случилось «реванша». Потом поддержать преемника из «органов, которые не ошибаются», чтобы на этом пройти в Госдуму. Ну а потом наблюдать, как правит этот преемник — уже ни на что не имея возможности повлиять…

Конечно, далеко не все демократы придерживались такой линии (собственно, на этом, как мне не раз приходилось писать, и возник раскол между будущими «Демократическим выбором России» (затем СПС) и «Яблоком»). Но у реальной власти в том или ином качестве оказались именно первые — сделавшие ставку на «сильную исполнительную власть» и самодержавную «вертикаль». А когда и они (по крайней мере, часть из них) начали что-то понимать — было уже поздно.

Результатом стал авторитаризм, переходящий в тоталитаризм, коррупция, государственная ложь, дремучий реваншизм как необъявленная государственная идеология, уничтожение гражданских свобод, криминализация инакомыслия и многое другое — от чего тогда, 33 года назад, искренне хотели избавиться.

И потому почти все сказанное тогда — актуально. И надо почти все начинать сначала. Не повторяя прежних ошибок…

Возвращаясь же к Декларации, напомним, что вслед за постановлением российского съезда 20 июня 1990 года Верховный Совет Узбекистана принимает Декларацию о государственном суверенитете Узбекской ССР, 23 июня аналогичную Декларацию принимает Верховный Совет Молдавской ССР, 16 июля — Верховный Совет Украинской ССР, 20 июля — Верховный Совет Северо-Осетинской АССР, 27 июля — Верховный Совет Белорусской ССР.

22 августа Декларацию о суверенитете принимает Туркменская ССР, 23 августа — Армянская ССР, 24 августа — Таджикистан, затем в течение нескольких дней — Карелия, Коми, Татарстан, Абхазия.

В сентябре решения о суверенитете принимают Удмуртия, Якутия, Приднестровье, Южная Осетия, Чукотка, в октябре — Казахстан, Башкирия, Бурятия, Калмыкия, Марийская АССР, Чувашия, Адыгея.

Наконец, Корякский, Коми-Пермяцкий, Ямало-Ненецкий и Горно-Алтайский автономные округа заявляют о суверенитете и своем статусе автономных республик…

Конечно, все это не было лишь откликом на решение российского съезда — тем более что текст российской Декларации, как говорит Виктор Шейнис, не предусматривал выход РФ из Союза.

Говорилось лишь, что РСФСР «сохраняет за собой право свободного выхода из СССР в порядке, устанавливаемом Союзным договором и основанным на нем законодательством».

Но, конечно, Декларация стала одной из важнейших предпосылок будущего распада СССР.

Изо всех сил делают вид, что не помнят это, те, кто одновременно и отмечает как государственный праздник 12 июня, и твердит о «величайшей геополитической катастрофе».

Могло бы быть иначе?

Вряд ли: слишком сильным было и раздражение действиями союзного центра и лично Михаила Горбачева, и уверенность, что, став самостоятельными, все заживут лучше, и желание лидеров многих республик видеть себя не подчиненными и наместниками Москвы, а самостоятельными главами государств.

Но можно было — и очень жаль, что этот шанс не был реализован (хотя до самого последнего момента он сохранялся, достаточно вспомнить разработанные под руководством Григория Явлинского, тогда — де-факто вице-премьера СССР, программу «Согласие на шанс» и подписанный в октябре 1991 года, но не реализованный Договор об экономическом союзе советских республик, к которому присоединилась даже Украина) — сохранить экономические и хотя бы часть политических отношений.

Тогда в последующем не возникало бы планов воссоздания рухнувшей империи, в том числе — силой.

Это в истории не удавалось еще никому.

Борис Вишневский,

депутат ЗакСа Петербурга

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