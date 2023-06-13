Создали дешифратор человеческих мыслей

В университете Техаса был разработан устройство, которое может прочитывать человеческие мысли. Оно называется «дешифратором мыслей». Инновационная разработка открывает новые возможности не только для науки и медицины, но и для других сфер жизни.

Как работает «дешифратор мыслей»? Устройство использует электроды, которые размещаются на голове человека, чтобы измерить электрические сигналы в его мозге. Затем электрические данные передаются на компьютер, который обрабатывает их и превращает в слова и фразы.

Пока эта технология находится в ранней стадии разработки, однако, уже сегодня она может помочь людям с ограниченными возможностями, например, тем, кто не может говорить или двигаться.