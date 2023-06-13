Интересный способ усилить макияж глаз, используя свободное пространство под бровями
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В течение многих лет мы относились к бровям просто как к форме, обрамляющей лицо. В то время как их толщина и изгиб менялись с годами, общее практическое правило осталось прежним: просто накрасить непосредственно сами брови. Сегодняшний тренд Browscaping, концепцией которого является заполнение пространства под бровями, поможет сделать макияж глаз более ярким и привлекательным.
Концепция
Есть бесконечные способы нанесения цвета на область вокруг глаз, независимо от того, предпочитаете ли вы тени, подводку, тушь для ресниц или что-то другое. Но есть один очень эффективный способ «открыть глаза» и сделать макияж более ярким и экспрессивным.
Нужно всего лишь заполнить пространство под бровями и верхние веки для того, чтобы нанести привлекательный рисунок. Это можно сделать, используя разные декоративные косметические средства любой консистенции по вашему усмотрению (сухие или жирные тени, подводку, карандаш и пр.).
Оформление пространства под бровями
Выберите один оттенок, радугу цветов или небольшие тона, расположенные вдоль формы брови. Если вы хотите добавить цвет в свои брови, попробуйте добавить контур цвета в нижнюю, верхнюю или заднюю часть бровей.
Формулы крема или карандаша легче смешивать для естественного перехода от цвета бровей к цвету века или наоборот.
Обесцвечивание бровей
Речь идет исключительно о макияже, а не кардинальном обесцвечивании бровей на длительное время. Тенденция обесцвеченных бровей была замечена у таких знаменитостей, как Кендалл Дженнер, Леди Гага и Мадонна. И хотя поначалу это может показаться пугающим, есть множество способов сохранить обесцвеченные брови, например, просто покрыв их светлыми или даже белыми тенями.
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Выбор идеальной формы бровей
Если вы хотите придерживаться классики, попробуйте определить идеальную форму бровей для вашего лица. Ориентируйтесь в зависимости от своих предпочтений, а также на основании того, насколько форму брови может иметь моделирующий эффект.
Однако если вы хотите опираться на современные тенденции, вы можете выбрать прямые брови или временный татуаж.
Вместо заключения
В данном типе макияжа главным является ваше желание экспериментировать. Проявите фантазию и выберите самые привлекательные по вашему мнению цвета и узоры, которыми будет украшено пространство под бровями. Используйте разные идеи дизайнов, чтобы определить тот вариант, который вам больше всего подойдет.
Browscaping отлично стилизуется, поэтому будет уместным дополнением и украшением к любому комплекту одежды.
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