Интересный способ усилить макияж глаз, используя свободное пространство под бровями

В течение многих лет мы относились к бровям просто как к форме, обрамляющей лицо. В то время как их толщина и изгиб менялись с годами, общее практическое правило осталось прежним: просто накрасить непосредственно сами брови. Сегодняшний тренд Browscaping, концепцией которого является заполнение пространства под бровями, поможет сделать макияж глаз более ярким и привлекательным.

Концепция

Есть бесконечные способы нанесения цвета на область вокруг глаз, независимо от того, предпочитаете ли вы тени, подводку, тушь для ресниц или что-то другое. Но есть один очень эффективный способ «открыть глаза» и сделать макияж более ярким и экспрессивным.

Нужно всего лишь заполнить пространство под бровями и верхние веки для того, чтобы нанести привлекательный рисунок. Это можно сделать, используя разные декоративные косметические средства любой консистенции по вашему усмотрению (сухие или жирные тени, подводку, карандаш и пр.).

Оформление пространства под бровями

Выберите один оттенок, радугу цветов или небольшие тона, расположенные вдоль формы брови. Если вы хотите добавить цвет в свои брови, попробуйте добавить контур цвета в нижнюю, верхнюю или заднюю часть бровей.

Формулы крема или карандаша легче смешивать для естественного перехода от цвета бровей к цвету века или наоборот.

Обесцвечивание бровей

Речь идет исключительно о макияже, а не кардинальном обесцвечивании бровей на длительное время. Тенденция обесцвеченных бровей была замечена у таких знаменитостей, как Кендалл Дженнер, Леди Гага и Мадонна. И хотя поначалу это может показаться пугающим, есть множество способов сохранить обесцвеченные брови, например, просто покрыв их светлыми или даже белыми тенями.

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Выбор идеальной формы бровей

Если вы хотите придерживаться классики, попробуйте определить идеальную форму бровей для вашего лица. Ориентируйтесь в зависимости от своих предпочтений, а также на основании того, насколько форму брови может иметь моделирующий эффект.

Однако если вы хотите опираться на современные тенденции, вы можете выбрать прямые брови или временный татуаж.

Вместо заключения

В данном типе макияжа главным является ваше желание экспериментировать. Проявите фантазию и выберите самые привлекательные по вашему мнению цвета и узоры, которыми будет украшено пространство под бровями. Используйте разные идеи дизайнов, чтобы определить тот вариант, который вам больше всего подойдет.

Browscaping отлично стилизуется, поэтому будет уместным дополнением и украшением к любому комплекту одежды.