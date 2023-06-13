Нахождение в космосе изменяет структуру мозга — ученые



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Космические полеты сложны для человеческого организма, поскольку они подвергают тело различным опасностям, таким как микрогравитация и повышенная радиация, в дополнение к психологическому стрессу от социальной изоляции в течение длительного времени в замкнутом пространстве.

В настоящем исследовании исследователи использовали данные магнитно-резонансной томографии (МРТ) 30 астронавтов, которые значительно различались по параметрам опыта космических полетов. Исследователи предположили, что сдвиги в объеме серого вещества, расширении желудочков и перемещении свободной воды будут больше в случае более длительных миссий, наряду с меньшими изменениями в микроструктуре белого вещества. Также предполагалось, что меньшие интервалы между миссиями и больший опыт предыдущих полетов вызывают меньшие изменения в структуре мозга.

По результатам исследования, более длительные космические полеты были связаны с более высокой степенью расширения третьего и правого бокового желудочков головного мозга. Эти изменения также произошли в первые шесть месяцев пребывания в космосе и впоследствии стабилизировались для более длительных миссий, о чем свидетельствует аналогичная степень расширения, продемонстрированная астронавтами, которые находились в шестимесячных и годичных миссиях. Важно отметить, что эти результаты основаны на небольшом размере выборки, поэтому необходимы дальнейшие исследования, чтобы понять закономерности расширения желудочков.

Фракционный объем свободной воды увеличивался по краям правого бокового желудочка у начинающих космонавтов после космического полета, а у тех, кто побывал в двух и более миссиях, в той же области наблюдалось его уменьшение. Это утверждает о том, что у астронавтов, перенесших расширение желудочков во время предыдущих миссий и медленное восстановление после космического полета, расширение желудочков и реабсорбция спинномозговой жидкости после миссий значительно снижены. Таким образом, многократные космические полеты и неоднократные корректировки и адаптация к изменениям силы тяжести вызывают значительные изменения фракционного объема свободной воды.

У членов экипажа, у которых были интервалы между миссиями менее трех лет, после следующей миссии не наблюдалось расширения желудочков, в то время как у тех, у кого период восстановления между миссиями составлял более трех лет, расширение желудочков после следующей миссии наблюдалось. Эти результаты показывают, что интервал менее трех лет был недостаточным для восстановления желудочков.