 

Телефоны Samsung теряют популярность по всему миру

13.06.2023, 13:55, Разное
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Ожидается, что в 2023 году Samsung сможет продать от 230 до 240 миллионов смартфонов. Это приведет к снижению на 40-30 миллионов устройств по сравнению с тем, что планировалось изначально. PhoneArena пояснила об этом в своем новом аналитическом материале.

PhoneArena сообщает, что Samsung остается крупнейшим производителем смартфонов в мире и значительно опережает своего ближайшего конкурента Apple. Однако его доля рынка стремительно сокращается. Во втором квартале 2023 года компания продала 55 миллионов смартфонов. Это значительно меньше, чем в январе-марте (61,5 млн штук) или во второй половине 2022 года (62,25 млн штук). Предполагается, что к 2023 году Samsung продаст 240 000 000 смартфонов.

Первоначальный план Samsung по продаже 270 миллионов устройств был значительно ниже. В 2022 году Samsung продала 260 миллионов смартфонов. Компания продала более 250 миллионов смартфонов в 2020 году, который характеризовался пандемией.PhoneArena сообщает, что продажи Samsung упали из-за ограниченного успеха серии Galaxy S23 и общемирового снижения спроса на бюджетные смартфоны.


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