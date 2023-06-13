Онколог Воробьев назвал продукт, который может защитить от рака

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13.06.2023, 13:55, Разное
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Сочетание кетогенной диеты с кортикостероидами может оказать противораковое действие. Исследования в области лечения рака продолжаются, поскольку каждый второй человек хотя бы раз в жизни заболевает каким-либо видом рака.

Андрей Воробьев, врач-онколог, говорит: “Эксперименты с мышами показали, что низкоуглеводная диета с высоким содержанием жиров (как правило, кетогенная диета) помогает бороться со смертельным истощением, которое возникает у грызунов-жертв рака”. Пациенты с запущенной стадией рака часто испытывают истощение. Они слабеют и не могут справиться с противораковыми процедурами. “Повседневная работа превращается в непосильный труд”.

Кахексия, форма экстремальной потери веса, которая также известна как “сложные проблемы”, может быть охарактеризована своей сложностью. Это связано с изменениями в том, как ваш организм использует белки, углеводы и жиры. Вы также можете сжигать больше калорий, чем обычно. Люди, страдающие кахексией, часто теряют жир и мышцы. У восьми из десяти людей, страдающих раком на поздних стадиях, развивается та или иная форма кахексии.

Кетогенная диета может вызвать потерю веса, но при этом происходит “метаболическая адаптация и стабилизация”. Раковые мыши не могут адаптироваться к кето, потому что уровень кортикостерона у них низкий. Эксперимент показал, что у мышей, больных раком, которым давали кортикостероиды и кетогенную диету, опухоли уменьшались и они жили дольше.


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