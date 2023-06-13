В школах ОАЭ начнут изучать русский язык

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13.06.2023, 13:33, Разное
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Министерство образования ОАЭ объявило о включении с начала нового учебного года в образовательную программу для школ русского языка.

Чиновники планируют, что новая дисциплина будет изучаться как вместе с английским языком, так и вместо него. Как пояснили в ведомстве, инициатором нововведения стал президент Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян.

– Изучение русского языка – не прихоть, а жизненная необходимость. Если вы пройдётесь по улицам такого мегаполиса как Дубай, то по-русски там говорит каждый второй, – подчеркнул министр образования Мустафа Аль Хафи. – Очевидно, что и нам, жителям Эмиратов, будет полезно изучить язык Пушкина, Тургенева и Толстого, как уже делают наши сирийские братья.

В настоящий момент в ОАЭ начат набор профессиональных преподавателей русского языка, приоритет при трудоустройстве будет отдаваться специалистам из постсоветских стран. Помимо зарплаты, педагогам предоставят бессрочный вид на жительство и бесплатное служебное жильё.

Проведённый соцопрос показал, что изучение русского языка в школах поддерживают 75 процентов жителей ОАЭ, 58 процентов респондентов заявили, что намерены заменить английский язык, который изучают их дети, русским.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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