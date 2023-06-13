Neues Deutschland о крупнейших учениях НАТО – альянсу лишь бы поиграть в войну, и размах этой игры настораживает

12 июня в Германии начались самые большие учения в истории Североатлантического альянса. Немецкая газета Neues Deutschland описывает опасный сценарий для манёвров «Воздушный защитник 2023» и отмечает, что мирных протестов против милитаризации ожидать не приходится.



AP

Участники учений «Воздушный защитник 2023» помещают себя в воображаемое будущее, чтобы «поиграть в войну», — пишет Neues Deutschland. Согласно сценарию манёвров, многолетняя конфронтация привела к вооружённому конфликту. Выдуманный военный блок ОККАСУС молниеносно захватил маленькое государство Отсо и теперь продвигается на территорию альянса, на территорию ФРГ, «ослабленную сокращением энергопоставок, пандемией коронавируса и… неизвестной до того инфляцией», — иронизирует газета. Противник быстро занимает придуманный регион Клебиус, четверть федеративной республики, используя местных сторонников ОККАСУСа, и продвигается к Ростоку, так как гавань в этом городе позволяет быстро доставлять подкрепления. В этот момент, пишет газета, и начинаются учения, так как НАТО активирует Пятую статью Устава альянса.

«С точки зрения военного блока, самые большие военно-воздушные учения в истории НАТО уже являются успехом», — пишет немецкая газета, так как удалось быстро собрать 250 самолётов из 25 стран блока. Но масштаб учений не поражает, а беспокоит. «Возражение, что манёвры со столь же значительным количеством техники проводились НАТО во время холодной войны, не успокаивает и игнорирует тот факт, что в то время самолёты США, Великобритании и Канады были расположены непосредственно в Германии. Теперь же проверялось, как быстро можно будет перебросить военные соединения со всем их материалом за тысячи километров», то есть учения имеют наступательный характер, и опыт может быть использован хоть в Европе, хоть в Азии, отмечает Neues Deutschland.

Высокопоставленные военные альянса, такие как Инго Герхарц, глава люфтваффе, и его коллега Директор Национальной гвардии ВВС США генерал-лейтенант Майкл Ло утверждают, что учения носят оборонный характер и не вызваны напрямую ситуацией на Украине. По мнению военных, у РФ нет поводов для беспокойства, так как «только немногие операции» пройдут в регионах, граничащих с Россией: будут совершены вылеты в Эстонию и Румынию, небольшая часть учений пройдёт в небе над Польшей, а над Чехией будут задействованы боевые беспилотники США. Но «военные умалчивают о том, что аналогичные учения под названием «Арктический вызов» проводились на северной границе РФ до 5 июня и что в настоящее время в Балтийском море в рамках учений «Балтопс» сосредоточено около 50 кораблей НАТО и более 45 самолётов»,— указывает Neues Deutschland. «Со времён холодной войны мы знаем, как быстро могут возникнуть недоразумения в результате учений».

Больших протестов за мир перед военными аэродромами и местами проведений манёвров не ожидается, пишет Neues Deutschland, хотя федеральный комитет Совета мира в Германии и заявляет, что «необходим протест, так как милитаризация общества, растущие расходы на перевооружение и усиливающееся военное противостояние не в интересах населения». В то же время командующий немецкими ВВС Герхарц утверждает, что учения необходимы, чтобы «мы все могли жить в мире и свободе в этой стране», и кроме того, «прежде чем начнутся летние каникулы, всё будет окончено».

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