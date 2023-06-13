Скандалы: «Идейных предателей мало»

В ЦРУ создали Telegram-канал для вербовки россиян. Как спецслужбы набирают шпионов в соцсетях?

Сотрудники Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США создали Telegram-канал для вербовки россиян, а затем разместили в нем пропагандистский видеоролик, призывающий к сотрудничеству. В своем обращении представители спецслужбы особо отметили, что больше всего их интересуют данные «об экономике и высшем руководстве Российской Федерации».

Стоит отметить, что такая игра в открытую больше соответствует отношениям государств, находящихся в состоянии явного противостояния. Даже в период холодной войны американские спецслужбы действовали более скрытно. В России новую практику ЦРУ назвали намеренной провокацией. Подробнее о том, кто и с какими целями сегодня вербует россиян и как с этом борются российские правоохранительные органы, — в материале «Ленты.ру».

Одним из первых постов в Telegram-канале ЦРУ стал двухминутный ролик, который рассказывает о семье неких госслужащих из России, имеющих доступ к секретной документации. По сюжету ролика, эта семья принимает «непростое решение» о сотрудничестве с ЦРУ и выходит на контакт со спецслужбой при помощи мессенджера.

В ЦРУ подтвердили, что этот Telegram-канал и контент в нем принадлежит спецслужбе, а его цель — «вербовка русских шпионов». В ЦРУ им обещают конфиденциальность и безопасность.

ЦРУ впервые устанавливает присутствие в Telegram — чтобы связаться с теми, кто чувствует себя обязанным взаимодействовать с ЦРУ, и убедиться, что они знают, как сделать это максимально безопасно

Из сообщения в Telegram-канале ЦРУ

На появление вербовочного Telegram-канала ЦРУ практически сразу жестко отреагировали российские власти. Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру» назвал этот ход американской спецслужбы циничным вмешательством во внутренние дела России и попыткой оказать давление на простых граждан.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, пригрозила, что «подобная злонамеренная активность, включая распространение подстрекательских материалов, не останется без должного действенного ответа».

«О такой рекламе противник не мог и мечтать»

Как говорит в беседе с «Лентой.ру» руководитель магистерской программы МГУ «Информационные войны» Андрей Манойло, в размещенном ЦРУ двухминутном видео хорошо заметен характерный почерк американской разведки. В ролике предательство пытаются выставить делом спасения Отечества: якобы люди не предают свою страну, а борются за правду.

Впрочем, что это за правда такая, американцы не уточняют. Манойло отмечает, что неслучаен и выбор площадки для вербовки. Telegram — детище российского предпринимателя и программиста Павла Дурова, при этом после санкций и обострившейся международной обстановки большинство чиновников и силовиков перевели свои аккаунты именно в этот мессенджер.

По словам собеседника «Ленты.ру», для сотрудников ЦРУ было важно, чтобы как можно больше россиян узнало об их готовности к взаимодействию. Они пустили в ход прием, который на языке спецслужб называется «использование инфраструктуры противника».

О такой рекламе, которую в России организовали этому Telegram-каналу, противник не мог и мечтать. Им не хватило бы и годового бюджета. Но российские СМИ и возмущенные граждане выплеснули в эфир все, что они думают по поводу этого канала, — и теперь о нем знает вся многомиллионная аудитория

Андрей Манойло, руководитель магистерской программы МГУ «Информационные войны»

В ЦРУ хорошо понимали, что появление подобного канала зацепит многих — их расчет оправдался: о готовности американской спецслужбы к работе с предателями рассказывали на центральных каналах России, об этом сообщали многочисленные блогеры. При этом, отмечает Андрей Манойло, все это делалось неосознанно и без злого умысла.

Генерал-майор ФСБ России в отставке Александр Михайлов считает, что появление Telegram-канала ЦРУ стало уникальным событием лишь с медийной точки зрения и сильно переоценено. Дело в том, что американцы всегда открыто пытались вербовать граждан других стран, просто раньше не использовали для этого мессенджеры.

Чем сложнее международная и оперативная обстановка, тем активнее спецслужбы. Раньше не было Telegram, но вербовка все равно велась — просто использовали другие источники информации. Давали разные объявления, порой даже в газетах. Спецслужбы всегда вели эту работу: нанимали, проверяли, а потом использовали тех, кто подходит

Александр Михайлов, генерал-майор ФСБ России в отставке

«Это люди с низкой моралью»

По мнению специалистов, опрошенных «Лентой.ру», сегодня в России крайне мало людей, готовых пойти на предательство под влиянием неких внутренних убеждений. Такие обычно без особого приглашения пытаются выйти на интересующие их спецслужбы и предложить свои услуги.

Правда, спецслужбы стараются не иметь дела с такими людьми. Во-первых, поведение «инициативников» выглядит крайне подозрительным, и всегда есть шанс вместо агента получить засланного сотрудника спецслужбы, который будет снабжать кураторов дезинформацией. А во-вторых, идейный человек следует своим идеалам, которые в любой момент могут разойтись с очередной задачей, поставленной куратором.

Идейных предателей мало, в основном западные спецслужбы делают ставку на колеблющихся. Большинство из них — это люди с низкой моралью, которые не видят проблем в продаже секретов. Но они боятся, что их раскроют, поймают и посадят

Андрей Манойло, руководитель магистерской программы МГУ «Информационные войны»

Именно для них ЦРУ в своем ролике из Telegram акцентировало внимание на безопасности общения через браузер Tor и программы с применением шифрования. По словам Андрея Манойло, подобная инструкция создает иллюзию безопасного контакта с американской спецслужбой.

Казалось бы, все просто: не нужно лично встречаться с агентами или, подобно предателю Олегу Пеньковскому, закидывать письма в американское посольство. Но закрытых каналов не существует в природе — при желании дешифровать можно все. Любой удаленный контакт опасен и рискован. Но «инициативникам», по мнению американцев, об этом знать необязательно

Андрей Манойло, руководитель магистерской программы МГУ «Информационные войны»

Собеседник «Ленты.ру» отмечает, что ЦРУ готово мириться с потерями среди потенциальных агентов. Американцы хорошо понимают, что среди «инициативников» будет немало людей с нездоровой психикой, авантюристов и просто случайных личностей. Часть из них окажется способной к оперативной работе, но может быть раскрыта.

Однако для ЦРУ эта игра будет стоить свеч, если при помощи Telegram будет завербовано хотя бы два-три человека, потенциально подходящих для агентурной работы, имеющих доступ к секретным данным и готовых ради карьеры и личных амбиций продавать нужную американцам информацию.

«Эта история будет развиваться»

Если об активности США в деле вербовки россиян стало известно недавно, то украинские спецслужбы занимаются этим уже долгое время. По словам замсекретаря Совбеза России Александра Гребенкина, Украина привлекала российских подростков к диверсиям на железных дорогах за пять-десять тысяч рублей.

С февраля 2022 года сотрудникам российских силовых ведомств удалось предотвратить свыше 100 преступлений, которые готовили молодые россияне, в том числе несовершеннолетние

При этом представители украинских спецслужб, подобно коллегам из ЦРУ, также обещали всем завербованным анонимность и безнаказанность после совершения диверсий. По словам Александра Михайлова, интересы США и Украины в настоящее время полностью совпадают. Они используют все современные ресурсы, делятся информацией друг с другом и охотно обмениваются полученным опытом.

Вербовка подростков для совершения диверсий — это за гранью морали и нравственности, но метод эффективный: украинцы ничем не рискуют. А даже если они и платят (это не факт), то через анонимные переводы. Между тем в России хватает пацанов и безбашенных гопников, готовых выполнить любое задание за копейки. Боюсь, эта история будет развиваться

Александр Михайлов, генерал-майор ФСБ России в отставке

Украинские спецслужбы далеко не первые догадались вербовать подростков и молодых людей — впервые такую практику применила немецкая военная разведка абвер в годы Второй мировой войны. В июле 1943 года «Буссард» (абвергруппа-209) организовала в Германии, под Касселем, детскую диверсионную школу.

В нее набрали 30 подростков из детдомов и деревень под Смоленском. Подростков снабдили минами, замаскированными под куски угля, которые они должны были закладывать под рельсы. Но план немцев провалился: сразу после заброски в советский тыл большинство подростков-диверсантов сдалось НКВД, других задержали по пути домой. Правда, среди современной молодежи те, кто хотят выполнять за деньги задания зарубежных кураторов, встречаются куда чаще.

Это вопрос не только спецслужб — он глобальный и социальный. Просто станет ясно, кого мы воспитали: люди либо будут сотрудничать с противником, либо нет

Александр Михайлов, генерал-майор ФСБ России в отставке

«К каждому шкафу охранника не поставишь»

В конце 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о пожизненном лишении свободы за диверсии. Казалось, это должно было остановить молодых людей от диверсионной деятельности, но этого не случилось.

Под их прицелом, среди прочего, оказались релейные шкафы на железных дорогах, повреждения которых могут приводить к сбоям в движении поездов. Сообщения об атаках на релейные шкафы в 2023 году появляются регулярно. Так, 14 февраля за подобную диверсию в Пензе задержали 19-летнего студента и 16-летнего школьника.

У нас все поезда на электротяге, поэтому и поджигают шкафы, чтобы дестабилизировать сообщение. Конечно, последствия таких диверсий быстро ликвидируются, но к каждому шкафу охранника не поставишь. В любом случае для диверсантов вывести сообщение из строя даже на несколько часов — успех и польза

Василий Дандыкин, военный эксперт, капитан первого ранга в запасе

В апреле по подозрению в поджогах релейных шкафов в Курской области задержали группу из четырех студентов 17-18 лет. Так что на диверсии российская молодежь нередко идет компаниями, при этом обязательно снимая на фото и видео для своих кураторов доказательства содеянного.

Между тем под прицелом юных диверсантов оказываются не только железные дороги. В середине мая этого года в Новосибирской области задержали подростка, который за десять тысяч рублей пробрался на закрытую территорию завода имени Чкалова и поджег с помощью горючей смеси стоявший там штурмовик Су-24, хранившийся на запчасти.

Заводской сторож успел оперативно потушить огонь, а школьник-поджигатель оказался в руках сотрудников правоохранительных органов. Вместе с ним, но уже за поджоги релейных шкафов, были задержаны три его товарища. Все они признались, что решились на преступления после того, как увидели в социальных сетях предложение заработать с помощью диверсий.

«У подростков протестная модель поведения»

Специалисты считают, что подростки — наиболее уязвимая категория в плане вербовки: они не способны анализировать возможные последствия своих действий в силу недостаточного жизненного опыта.

Подростки имеют протестную модель поведения. Хотят доказать, что они самостоятельные и независимые от родителей личности. В то же время они чрезвычайно доверчивы к любому внешнему источнику. Обмануть их и манипулировать ими очень просто. Разного рода радикалы легко цепляют их на почве амбиций и жажды быть в центре внимания

Андрей Манойло, руководитель магистерской программы МГУ «Информационные войны»

Эксперт в области информационных технологий и поисковой оптимизации Игорь Ашманов отмечает, что основная вербовка россиян самых разных возрастов сегодня идет через соцсети, где для этого есть все условия.

По его данным, сообщества по таким тематикам, как наркотики, убийства, травля и суицид, каждый год прибавляют по два миллиона пользователей. Эти группы не блокируют в соцсетях, а подростки идут туда за шок-контентом. Там они общаются и пишут комментарии, а вербовщики присматриваются к ним, тестируют, а порой и открыто вербуют.

Все начинается с разговоров в ключе: «Не можешь найти соратников? А знаешь, где совсем жесткий контент?» Вербовщик очень вежлив и проявляет большой интерес, втирается в доверие. Выявляет тех, кто внушаем. Завлекает условиями, что надо перейти на следующий уровень и выполнить определенные действия, что это не для всех

Игорь Ашманов, российский предприниматель в сфере IT-технологий

В 2020 году осужденный вербовщик «Правого сектора» (запрещенная в России террористическая организация) Игорь Пирожок рассказывал «Ленте.ру», что радикалы также активно ищут потенциальные кадры в сообществах геймеров. Такие группы не вызывают подозрений у правоохранительных органов, которые мониторят интернет. В то же время подростки там зачастую являются уже готовой и слаженной боевой группой. Вербовщики пытаются стать наставниками для лидеров таких групп, чтобы в дальнейшем использовать их в своих интересах. Зачастую их интересуют молодые люди из неблагополучных семей, которые не могут поделиться своими подростковыми проблемами с родителями.

В первую очередь молодых радикалов ищут в ущемленных семьях, где пьющий отец никак не участвует в жизни сына. Ну попробует такой мальчик рассказать папе о неких своих радикальных взглядах или даже взрослом друге из сети, и что он услышит? Отец назовет все это глупостями, а сына — дураком. И тут парень закроется и окончательно станет моим

Игорь Пирожок, осужденный вербовщик «Правого сектора»

Вербовщики ищут кандидатов в самых разных группах — например, в спортивной среде. Так, футболом нередко увлекаются крепкие молодые люди, собранные по территориальному принципу вокруг конкретного клуба — «ультрасы» и «фирмы». Они тоже весьма интересны для вербовки.

По словам Игоря Пирожка, зачастую все начинается с довольно безобидных акций. К примеру, объект вербовки просят последить за каким-нибудь домом.

Причем самому вербовщику эта слежка не нужна — важно, чтобы вербуемый просто научился что-то делать и фиксировать результат

На этом этапе он узнает, что за определенную работу, выполненную для наставника, можно получить деньги. Для вербовщика при этом важно не платить много, чтобы у объекта не начал расти аппетит. А дальше задачи становятся все серьезнее и серьезнее.

«Теперь они уязвимы»

Между тем со временем акции с использованием завербованных россиян становятся все более резонансными. Так, около месяца назад 19-летний житель Волгограда Никита Журавель был задержан за сожжение Корана перед мечетью в центре города. Процесс сожжения он снимал на видео, которое вызвало большой скандал в сети.

После задержания Журавель признал свою вину и рассказал, что устроил акцию у мечети по указанию спецслужб Украины за вознаграждение в размере десяти тысяч рублей, а позже передал видеозапись сотруднику СБУ. Целью акции было разжигание розни между христианами и мусульманами.

По решению главы СКР Александра Бастрыкина Журавеля отправили в СИЗО не в Волгограде, а в Чечне, где и пройдет рассмотрение его уголовного дела, возбужденного по части 2 статьи 148 УК РФ («Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих»).

Одно дело — быть в СИЗО Волгограда, а другое — в Чечне. Сомневаюсь, что теперь найдутся желающие повторить «подвиг» Журавеля. Многие гопники и маргиналы почему-то решили, что статус украинского агента — смягчающий фактор. Они не понимают, что сотрудничество со спецслужбами противника — особо опасное государственное преступление

Александр Михайлов, генерал-майор ФСБ России в отставке

По мнению специалистов, для защиты детей и подростков от вербовки российским спецслужбам нужны более тонкие приемы, чем попытки блокировки тех или иных сообществ в соцсетях. Здесь необходимы различные оперативные методы, в том числе поиск информаторов в молодежной среде.

Что касается Telegram-канала ЦРУ, его тоже вполне реально использовать против американской спецслужбы, если специально отправлять на вербовку российских агентов.

В ЦРУ открыли канал с движением в обе стороны. Теперь они уязвимы для нашего агентурного проникновения в их кадровый состав. Стопроцентных проверок, способных доказать, что «инициативник» — не засланный казачок, не бывает. Профессионал легко пройдет их все — история знает подобные примеры

Андрей Манойло, руководитель магистерской программы МГУ «Информационные войны»

Владимир Седов

Оригинал материала: “Лента.ру”