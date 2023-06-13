Создатели Diablo IV получили столько же, сколько “Число дьявола” в заработке

Activision Blizzard опубликовала результаты запуска Diablo IV в письме к своим инвесторам. Об этом пишет DTF.

Всего за пять дней после запуска игра принесла разработчикам доход в размере 666 000 000 долларов. Число является символичным, поскольку оно представляет собой конфликт между человеческими и дьяволоподобными существами в игре. В некоторых культурах число 666 ассоциируется с дьяволом. За это время игроки Diablo IV провели в Diablo 4 более 276 миллионов часов, что эквивалентно примерно 30 000 лет. Разработчики отметили, что со 2 июня, когда начался ранний доступ, в игре было убито 276 миллиардов демонов. Это почти в 35 раз больше, чем все население Земли.

Кроме того, в игре игроки умирали 316 000 000 раз. Более пяти миллионов из этих смертей были вызваны Мясником, одним из боссов. За это время только 163 игрока достигли 100-го уровня.Activision Blizzard утверждает, что Diablo IV также очень популярна среди пользователей Twitch. С 1 по 9 июня новинка лидировала по количеству просмотров среди всех других игр. Diablo IV также установила рекорд среди всех проектов Activision Blizzard по количеству часов, которые зрители смотрели игру.

Компания заявила, что нынешние результаты – это “только начало”. Разработчики планируют продолжать поддерживать Diablo IV в течение многих лет, выпуская новый контент.