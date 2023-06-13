 

Пожар на нефтебазе в Краснодаре удалось ликвидировать

13.06.2023, 11:45, Новости дня
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Во вторник, 12 июня, в седьмом часу утра сотрудники МЧС получили сообщение чрезвычайном происшествии в Краснодаре. На территории местного НПЗ загорелась установка по сжиганию избыточного газа.

По данным RT, прибывшим на место пожара расчетам удалось ликвидировать открытый огонь. Как отмечает ОСН, нефтеперерабатывающий завод расположен недалеко от Яблоновского моста.

Во время пожара черный густой дым с его территории был виден за несколько километров. При этом огонь охватил площадь всего 20 квадратных метров, уточняет портал URA.RU. Сообщений о пострадавших пока не поступало.


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