В Ивановской области начали делать дома на 3D-принтере

Экологические проблемы стали одной из важнейших тем современности. В поисках ответа, многие страны начали работать над технологиями, которые помогут сохранить природу. Одним из таких является использование мискантуса для производства строительных материалов. Мискантус – это растение, которое выращивают в биотопливных целях. Оно растет быстро, не требует удобрений и является экологически чистым.

В Ивановской области создали проект по печати домов на 3D-принтере. Основным материалом для печати домов является мискантус. Этот метод строительства является дешевым и экологически чистым. Кроме того, такие дома прочнее и теплее, чем обычные.

Проект находится на начальной стадии, на данный момент в Ивановской области уже начали работать над разработкой необходимых программ для 3D-принтера и подготовкой материала для печати. Но уже сейчас можно уверенно сказать, что это новаторская идея, которая в будущем может стать широко распространенной.