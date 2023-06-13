 

Двухцветные, пэчворк и с вышивкой: джинсовые тренды стильного жаркого лета

13.06.2023, 10:15, Разное
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Нет ничего плохого в том, что джинсы часто уступают место платьям и юбкам, но это настолько универсальная вещь, что даже если вы носите их летом, вы можете носить их по-разному. Сейчас популярны несколько фасонов, благодаря которым можно легко влюбиться в джинсы даже в летнюю жару.

С манжетами

Джинсы с манжетами снова в моде, а изделия с вышивкой в виде бабочек особенно популярна этим летом. Такой декор восходит к 2000-м годам, когда вышитые бабочки украшали одежду таких звезд, как Мэрайя Кэри или Кристина Агилера. Сочетайте подобные джинсы с элегантными топами для презентации повседневных луков.

В технике пэчворк

Очень популярен в этом году тренд пэчворк, который характеризуется техникой сшивания кусочков разных цветов между собой. Летом, конечно, особенно в в жаркий день, укороченные джинсы – самый удобный вариант. Если вы не можете найти такую вещь магазине, вы можете сами отрезать штанины от своих старых джинсов и быстро дать им новую жизнь с помощью разных кусочков материала.

Белые джинсы

Белые джинсы — базовая вещь, которая должна быть в гардеробе у каждой модницы. Белые вещи особенно уместны летом, их можно носить практически по любому поводу: от вечеринки до офисных будней и свидания.

Со стразами

Недавно на модном были представлены укороченные джинсы, усыпанные великолепными стразами. Это идеальная одежда как для посиделок с друзьями или ужина на пляже. Однако не забывайте: для того, чтобы блистать, не нужен особый повод, так что к этим джинсам можно надеть обычную одежды и аксессуары.

Двухцветные

Двухцветные джинсы сейчас в моде. В расклешенном варианте они позволяют вам быть элегантной, не жертвуя комфортом. Вы можете носить их с блузой, украшенной романтичным кружевом или другими красивыми украшениями. На лето также можно рассмотреть двухцветные джинсовые шорты для презентации экстравагантного современного лука в уличном стиле.


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