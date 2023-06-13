 

Туфли на каблуке с эффектом “металлик” в моде: как сочетать их с нейтральными и “металлическими” вещами

13.06.2023, 10:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Тенденции меняются каждый сезон. То, что когда-то было привлекательным и шикарным, становится скучным, серым и устаревшим. Наблюдение за тенденциями — это наука, которую модники усовершенствовали, чтобы наметить тренды сезона, а также определить, какие основные вещи вы должны иметь в своем шкафу. Удобные брюки свободного кроя, свитера из воздушной сетки, топы на бретельках должны обязательно быть в наличии у модниц. Но один из самых ярких трендов – это обувь с эффектом металлик.

Время сиять

На протяжении многих лет металлизированная обувь то появлялась, то исчезала, и люди, которые любят сиять, счастливы, что этот тренд возвращается. Туфли на каблуках с эффектом металлик особенно оживляют гардероб.

Хотя такая обувь всегда выглядит великолепно, она немного пугает тех, кто придерживается простого и скромного стиля. И все обувь с эффектом металлик — это самый стильный способ подчеркнуть суперблестящую тенденцию, и есть много способов, как интегрировать ее в свой гардероб.

Сочетание с нейтральными вещами

Обувь с эффектом металлик может показаться немного смелым решением как для скромного гардероба, но есть так много способов добавить ее к вашему наряду, чтобы она не затмевала весь ваш образ.

Важно помнить, что стандартные оттенки металлик (такие как серебро и золото), являются нейтральными, а это значит, что они могут сочетаться со всем, что есть в вашем шкафу.

Конечно, есть несколько практичных вариантов, которые подходят для повседневного ношения. Один из самых популярных образов – джинсы скинни и белая футболка.

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь
“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой
Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

Этот классический образ в уличном стиле идеально подходит для обуви с эффектом металлик. Обувь превращает образ из совершенно повседневного в более нарядный (для свидания или обеда с друзьями).

Если вы пытаетесь выглядеть более нарядно, нейтральное платье-миди (белое, черное, бежевое, темно-синее или армейское зеленое) будет хорошо уравновешивать металлические каблуки.

Не стесняйтесь добавлять в свой наряд серебряные или золотые украшения. Сережки-гвоздики и простой браслет не затмят остальную часть вашего наряда и не нарушат баланс между металлическим и нейтральным.

Сочетайте металлик с металликом

Если вам не привыкать блистать, а ваш шкаф уже полон металлических сумок, брюк и платьев, то обувь на каблуке будет соответствовать вашему стилю. Сочетать металлик с металликом довольно легко, поэтому не пытайтесь слишком усложнять. Вы можете либо сочетать металлики одного цвета, либо комбинировать их для смелого и яркого наряда.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.06 / Двухцветные, пэчворк и с вышивкой: джинсовые тренды стильного жаркого лета

13.06 / Забастовка пользователей “главной страницы Интернета

13.06 / «Уже 2 недели не появлялся на публике» – в сети обсуждают загадочное исчезновение Бориса Титова

13.06 / Три позы для сна, чтобы сохранить прохладу летом

13.06 / 5 детективов, от которых сложно оторваться

13.06 / Как уничтожили наемников ЧВК «Вагнер» вблизи города Дейр-эз-Зор

13.06 / Зоозащитники нашли новую семью для краснокнижной черепахи

13.06 / Война и выборы. Кого и зачем Кремль рассчитывает избрать в захваченных регионах Украины?

13.06 / История женщины о загадочном «воображаемом друге», который был у нее в детстве

13.06 / Возле Стоунхенджа обнаружили древнее кладбище

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика