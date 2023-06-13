Туфли на каблуке с эффектом “металлик” в моде: как сочетать их с нейтральными и “металлическими” вещами

Тенденции меняются каждый сезон. То, что когда-то было привлекательным и шикарным, становится скучным, серым и устаревшим. Наблюдение за тенденциями — это наука, которую модники усовершенствовали, чтобы наметить тренды сезона, а также определить, какие основные вещи вы должны иметь в своем шкафу. Удобные брюки свободного кроя, свитера из воздушной сетки, топы на бретельках должны обязательно быть в наличии у модниц. Но один из самых ярких трендов – это обувь с эффектом металлик.

Время сиять

На протяжении многих лет металлизированная обувь то появлялась, то исчезала, и люди, которые любят сиять, счастливы, что этот тренд возвращается. Туфли на каблуках с эффектом металлик особенно оживляют гардероб.

Хотя такая обувь всегда выглядит великолепно, она немного пугает тех, кто придерживается простого и скромного стиля. И все обувь с эффектом металлик — это самый стильный способ подчеркнуть суперблестящую тенденцию, и есть много способов, как интегрировать ее в свой гардероб.

Сочетание с нейтральными вещами

Обувь с эффектом металлик может показаться немного смелым решением как для скромного гардероба, но есть так много способов добавить ее к вашему наряду, чтобы она не затмевала весь ваш образ.

Важно помнить, что стандартные оттенки металлик (такие как серебро и золото), являются нейтральными, а это значит, что они могут сочетаться со всем, что есть в вашем шкафу.

Конечно, есть несколько практичных вариантов, которые подходят для повседневного ношения. Один из самых популярных образов – джинсы скинни и белая футболка.

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Этот классический образ в уличном стиле идеально подходит для обуви с эффектом металлик. Обувь превращает образ из совершенно повседневного в более нарядный (для свидания или обеда с друзьями).

Если вы пытаетесь выглядеть более нарядно, нейтральное платье-миди (белое, черное, бежевое, темно-синее или армейское зеленое) будет хорошо уравновешивать металлические каблуки.

Не стесняйтесь добавлять в свой наряд серебряные или золотые украшения. Сережки-гвоздики и простой браслет не затмят остальную часть вашего наряда и не нарушат баланс между металлическим и нейтральным.

Сочетайте металлик с металликом

Если вам не привыкать блистать, а ваш шкаф уже полон металлических сумок, брюк и платьев, то обувь на каблуке будет соответствовать вашему стилю. Сочетать металлик с металликом довольно легко, поэтому не пытайтесь слишком усложнять. Вы можете либо сочетать металлики одного цвета, либо комбинировать их для смелого и яркого наряда.