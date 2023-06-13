Забастовка пользователей главной страницы Интернета

С началом новой недели тысячи пользователей Reddit, которых неформально часто называют “главной страницей” Интернета, объявили забастовку в знак протеста против введения ежегодной абонентской платы для исследователей и разработчиков. Об этом пояснила газета The Guardian.

Бойкот начался 12 июня 2023 года. Более 3000 пользователей форума в знак протеста сделали свои профили закрытыми. Это ограничило доступ к большому количеству контента. Ожидается, что протест пользователей продлится не менее 48 часов. Пользователи хотят, чтобы администраторы отменили свое решение о введении платного доступа к платформе данных для исследователей и разработчиков. Они, как и другие, часто используют контент, доступный на форумах и в социальных сетях, для обучения своих генеративных нейронных сетей.

К бойкоту присоединилось большое количество разделов, включая r/todayilearned и r/funny, каждый из которых насчитывает более 30 миллионов читателей. О решении было объявлено заранее. Другие крупные подресурсы, такие как r/iPhone или r/unexpected, были закрыты до начала массового протеста.”Газета.Ru”, российское издание, ранее сообщала, что в видеоигре Minecraft 12 июня состоялся концерт в честь Дня России.