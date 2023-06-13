 

«Уже 2 недели не появлялся на публике» – в сети обсуждают загадочное исчезновение Бориса Титова

13.06.2023, 9:33, Разное
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В социальных сетях активно обсуждают таинственное исчезновение из публичного пространства бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

Комментаторы предполагают, что он может быть убит или ранен в зоне спецоперации, либо арестован по личному приказу президента.

Как отмечают пользователи сети «Интернет», Борис Титов за последние 2 недели почти не появлялся на публике, не проводил пресс-конференций и встреч с избирателями. Лишь один раз – 9 июня – были опубликованы фотографии, на которых он якобы участвовал в совещании с представителями средних предприятий Кировской области. Однако с их появлением сомнения в том, что Титов жив и сохраняет дееспособность, только усилились: на фото не видна левая рука чиновника, которая, как предположили в Сети, может быть парализована в результате ранения на Донбассе.

Также в сетях высказывались версии о том, что Титов был 31 мая смертельно ранен в зоне СВО, либо расчленён в Санкт-Петербурге и утоплен в Неве по личному приказу президента или Дмитрия Медведева.

– Исчезновение Бориса Титова в столь ответственный момент – накануне Санкт-Петербургского экономического форума – не может быть случайным. Кремль должен немедленно предъявить доказательства того, что он жив, – пишет в «Одноклассниках» пользователь Дмитрий Ардель.

– Посмотрите на фотографии [Титова] из Кирова. Форма носа и мочек ушей совсем другая. Перед нами двойник? Почему молчит Кремль? – задаётся вопросами в Twitter Антон Потапченко.

– Это уже не первое исчезновение. Куда делись Максим Сурайкин и Павел Грудинин? Их никто не видел уже много лет. Кремль комментариев не даёт. 37-й год вернулся? – предполагает «ВКонтакте» Мария Пономарёва.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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