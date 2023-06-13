 

Блогер Поперечный избавился от недвижимости в России

13.06.2023, 9:10, Новости дня
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Один из самых известных российских блогеров Данила Поперечный не раз оказывался в эпицентрах громких скандалов. Как правило, он попадал в различные неприятные истории из-за резких политических высказываний или неоправданно грубого, порой оскорбительного юмора.

После начала украинских событий стендап-комик выступил с критикой в адрес российских властей, а через город принял решение покинуть родину. Данила поперечный переехал в США и обосновался в Лос-Анджелесе. Однако до недавнего времени у него оставалась недвижимость в нашей стране.

На днях блогер избавился от нее. По данным телеграмм-канала Mash, он продал большую квартиру на пятом этаже ЖК в Санкт-Петербурге. РИА ФАН отмечает, что Данила Поперечный выручил от сделки 35 миллионов рублей.

Вместе с жилой недвижимостью комик также продал место для автомобиля на паркинге жилого комплекса, уточняет телеканал “Царьград”. При этом саму машину – Mercedes GLE 2020 года выпуска – Данила Поперечный решил оставить себе.

По данным “Радио 1”, стандапер уехал в США вместе с супругой и собакой. При этом Данила Поперечный уверял своих поклонников, что отъезд из России является временным, что, впрочем, не помешало ему избавиться от недвижимости на родине.


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