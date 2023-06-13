“Не инфаркт, и это прекрасно”: Пьеха сообщил о своем состоянии после госпитализации

На днях россиян серьезно взволновали новости о знаменитом певце. В СМИ появилась информация о том, что музыкант угодил в больницу. Более того, его перевели в реанимацию. Позже сам Стас Пьеха вышел на связь, чтобы сообщить, что причиной госпитализации стали проблемы с сердцем.

Конкретизировать 42-летний артист не стал. Видимо, он ждал более конкретную информацию от врачей. К счастью, самочувствие певца улучшилось, поэтому его перевели в обычную палату. После этого выпускник “Фабрики звезд” вновь вышел на связь с поклонниками в соцсетях, чтобы сообщить о своем состоянии.

Стас Пьеха удивился тому, как много информации о его проблемах со здоровьем появилось на просторах Интернета и в прессе: мол, ему уже ставят диагнозы, хотя врачи, которые занимаются его лечением, пока не вынесли вердикт и не дали конкретных инструкций.

“Но точно знаю, что не инфаркт, и это уже прекрасно”, – успокоил фанатов артист.

Вместе с тем внук прославленной певицы поблагодарил всех тех, кто в сложный для него момент не остался в стороне. Как оказалось, музыкант получил массу посланий со словами поддержки. Настолько много, что еще нужно найти время, чтобы разобрать их все.

“Но от этого очень тепло и радостно”, – подытожил Стас Пьеха.