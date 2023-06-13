Три позы для сна, чтобы сохранить прохладу летом

Недостаток сна может негативно сказаться на качестве вашей жизни.

Люди постоянно ищут новые способы сохранения прохлады, особенно с повышением температуры и увеличением продолжительности светового дня. Вентиляторы и постельные принадлежности важны, но каждый может сохранять прохладу ночью. Летом спать в меньшем количестве одежды или без одеял – один из способов обеспечить себе спокойный сон.

Сон на боку, “морская звезда” и “бревно” – все эти позы вы можете использовать для сохранения прохлады. Спать на спине, спать “морской звездой” и спать “бревном” – все это хорошие варианты.

Спите как морская звезда. Лучшее положение для сна – на боку. Это связано с тем, что матрас не касается непосредственно вашего тела. Однако сон с вытянутыми руками и ногами увеличивает площадь вашей поверхности и позволяет поту быстрее испаряться. Следующее место в списке лучших положений для сна, обеспечивающих прохладу, занимает положение лежа.

Поза бревна предполагает лежание на спине с не подтянутыми ногами. Лучшие позы позволяют спать с прямыми, не подтянутыми ногами. Он также предложил еще один способ сохранить прохладу в течение ночи.

Ваши простыни можно заморозить. Это немного нетрадиционный совет: заморозьте на ночь наволочки и простыни – это значительно улучшит ситуацию. Поместите постельное белье в полиэтиленовый пакет и положите его в морозильную камеру. Это избавит вас от необходимости возиться с мокрыми простынями после того, как они оттают. Материал охладится всего за пару минут и останется таким достаточно долго, чтобы вы смогли заснуть.