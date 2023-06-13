5 детективов, от которых сложно оторваться

Если вам наскучили фильмы и видео в интернете, а из-за работы и домашних дел совсем нет времени на чтение книг, то есть хорошая альтернатива — попробуйте аудиокниги.

Майк Омер, “Тринадцатая карта”

Американский писатель Майк Омер — автор нашумевшего мирового бестселлера “Внутри убийцы”, который, кстати, совсем скоро будет экранизирован в России создателями сериала “Топи”. “Тринадцатая карта” — запутанная и леденящая душу детективная история в исполнении Александра Клюквина, чей голос вы точно узнаете. Сюжет начинается с убийства Жаклин Мьюн, погибшей от пулевых ранений в неблагополучном районе. На первый взгляд детективам Ханне Шор и Бернарду Глэдвину все кажется понятным — наверняка это просто стрельба в бедном квартале. Но дело принимает иной оборот, когда выясняется, что жертва была гадалкой, экстрасенсом и знахаркой, успевшей нажить себе заклятых врагов.

АНОНИМУС, “Хроники преисподней”

Неизвестно, кто скрывается под псевдонимом, но подобный проект запускается впервые в современной России — целая серия детективных книг связана между собой главными героями и сюжетной линией, но авторство будет скрыто до момента издания последней части. Книга “Хроники преисподней”, которая эксклюзивно представлена на Литрес, рассказывает увлекательную детективную историю, в которой переплетается прошлое и настоящее. В аэропорту Москвы задерживают Михаила Капустина, который пытается незаконно перевезти за границу алмазы. В это же время генерал Воронцов расшифровывает очередной дневник Загорского: в 1925 году сыщик сталкивается на вокзале с беспризорником Митькой, младшим сыном своего друга, погибшего дворянина Федора Алсуфьева. Узнав, что старший брат Митьки попал в лагерь, Загорский решает непременно помочь сыновьям давнего знакомого.

Джон Маррс, “Когда ты исчез”

Мировую популярность Маррсу принес его бестселлер “The One. Единственный”, но сегодня речь не о нем. Если любите загадочные остросюжетные истории в стиле фильма “Исчезнувшая”, то этот психологический роман придется вам по душе. Главная героиня Кэтрин внезапно обнаруживает, что муж Саймон исчез, оставив дома все деньги, документы и ее саму с детьми. Не веря, что он мог так поступить, она учится жить в новой реальности. Но Саймон действительно сбежал, ведь он знает тайну, которая может разрушить всю их жизнь. Спустя 25 лет он объявляется на пороге дома Кэтрин и, кажется, теперь готов рассказать все как есть, но страшная правда ей совсем не понравится.

Йон Айвиде Линдквист, “Человеческая гавань”

Писателя Линдквиста называют “шведским Стивеном Кингом”, ведь его произведения пропитаны атмосферой ужаса и тревоги. Широкую известность он получил благодаря роману о вампирах “Впусти меня”, который даже был экранизирован. “Человеческая гавань” — детективная и одновременно леденящая душу история о страшных тайнах, которые могут скрывать окружающие. Сюжет начинается, когда Андерс и Сесилия отправляются вместе с шестилетней дочерью Майей на прогулку к замерзшему маяку на острове Думаре. Внезапно девочка таинственно исчезает, не оставив даже следов на снегу: следствие в тупике, а основная версия основывается на падении под лед. Спустя два года одинокий и вечно пьяный Андерс возвращается на Думаре, чтобы попытаться восстановить события. Но общаясь с местными жителями он понимает, что здесь скрывается что-то страшное. Нечто, что связано с морем и совсем не хочет, чтобы его обнаружили.

Лайза Лутц, “Беглянка”

“Беглянка” — смесь из напряженного триллера и захватывающего детектива. Каково это постоянно быть в бегах? Главной героине не нужно искать ответ на этот вопрос — это образ ее жизни. Она знает, что нужно делать, когда муж трагически погиб: перевести себе все деньги, покрасить волосы, изменить внешность и позвонить на знакомый номер, чтобы получить от голоса на другом конце новую личность. Она уже не раз так делала. Но привычная схема дает сбой, когда Таня (она же Амелия и еще десяток других имен) встречает загадочную барменшу, которая знает ее секрет. Она ведь и сама такая. Заключив странное пари, они меняются личностями друг друга в надежде остановить эту бесконечную гонку. Но иногда тайны прошлого догоняют нас, как бы быстро мы от них не бежали.