Зоозащитники нашли новую семью для краснокнижной черепахи

Вслед за семьей манулов из Новосибирского зоопарка, которые порадовали посетителей прогулкой с подрастающими малышами, радостными новостями поделились и сотрудники Приморского океанариума.

Как оказалось, краснокнижкая дальневосточная черепаха, которую также называют китайский трионикс, была обнаружена ими еще зимой. Сотрудники центра считают, что кто-то мог потревожить животное, поэтому оно вышла из спячки и, к большому сожалению, не смогло заснуть снова.

Уверены они и в том, что пресмыкающемуся несказанно повезло: в большинстве случаев животные, которая проснулись посреди зимы, не выживают. Их организм устроен так, что не может войти в спячку несколько раз подряд.

К счастью, черепаха попала в руки профессионалов, которые два месяца выхаживали животное и проводили реабилитационные процедуры. После них для полностью здоровой краснокнижной черепахи зоозащитники нашли новую семью. Животное выпустили в бассейн реки Раздольная, где уже обитает большая популяция ее собратьев.

Напоследок сотрудники Минлесхоза и ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН подметили, что дальневосточные черепахи занесены в красную книгу, поэтому те, кто обнаружит подобное животное, должны обратиться в специализированные службы. Во-первых, содержание черепахи дома – неимоверно сложная задача, а во-вторых – грозит подобная затея наказанием.