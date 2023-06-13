Как уничтожили наемников ЧВК «Вагнер» вблизи города Дейр-эз-Зор

Евгений Пригожин рассказал о разгроме его наемников 7-8 февраля 2018 года, когда некие недоброжелатели из российского Минобороны якобы хотели поставить крест на ЧВК «Вагнер» с помощью американской авиации в ходе попытки захвата завода Conoca.

Напомним, ранее The New York Times получила документы, которые детально описывают бой в районе сирийского города Дейр-эз-Зор. Тогда при попытке наступления сирийских военных на позиции арабско-курдских «Сирийских демократических сил» погибли от нескольких десятков до сотен человек. Большинство из них – русские, наемники ЧВК «Вагнер», которые воевали на стороне режима Асада. Целью атаки был нефтеперегонный завод американской компании Conoco.

Версия независимых журналистов:

15:00

Сирийские военные вместе с «вагнеровцами» начали приближаться к газоперерабатывающему заводу Conoco. К вечеру там располагались более 500 военных и 27 транспортных средств, в том числе танки и бронетранспортеры. Приблизительно в 30 километрах располагался американский пункт материально-технического оснащения. Когда к 15:00 у завода начали скапливаться вооруженные люди и техника, «Зеленые береты» и морская пехота стали организовывать небольшую группу реагирования – около 16 военных на четырех противоминных автомобилях.

20:30

Три танка Т-72, принадлежащие сирийской армии, подошли на расстояние около полутора километров от завода.

22:00

На небольшой заставе у завода находились около 30 американских солдат отряда специального реагирования «Дельта» вместе с курдскими и арабскими военными. Около 22:00 они наблюдали, как колонна танков и бронетранспортеров выдвинулась в их направлении из-за близлежащий зданий, где их пытались укрыть до атаки.

22:30

Сирийская армия начала атаку. Заставу обстреливали из танков, артиллерии и минометов.

22:30 – 22:45

Американские военные пытались связаться с российскими коллегами, чтобы те прекратили наступление. Не добившись успеха, они сделали несколько предупредительных выстрелов по колонне.

22:45 – 1:45

В течение трех часов американские военные самолеты обстреливали колонну. Дроны, истребители, бомбардировщики и военные вертолеты прилетали на место боя по очереди. Группа реагирования с пункта материально-технического оснащения выдвинулась на место боя.

23:30

Группа реагирования вынуждена была остановиться, не достигнув заставы, из-за интенсивности боев.

1:00

Артиллерийские удары ослабли. Часть авиации, исчерпав запасы топлива и боеприпасов, вернулась на базу. Группа реагирования смогла приблизиться к заводу. Русские и сирийцы двинулись к заставе пешком. Против них использовали пулеметы и ракетные пусковые установки Javelin.

2:00

Русские и сирийцы начали отступать, американские военные и сирийская оппозиция прекратили огонь. Американцы из заставы наблюдали за тем, как русские и сирийцы вернулись за телами погибших.

Позднее командование возглавляемой США международной коалиции тогда оценило потери нападавших в 100 человек (при 300–500 участниках нападения), но не подтвердило информацию о том, что нападавшие были россиянами. По словам представителя Пентагона Джеффри Харригиана, американские военные советники связывались с российским Минобороны, но получив ответ о том, что российских военных в этом районе нет, начали ответную операцию.

Точное число погибших при ударе до сих пор неизвестно: ни Кремль, ни Минобороны официально не называют цифры, настаивая на «тщательном расследовании» инцидента. Различные источники утверждали, что убитых может быть до двух сотен.

Наемник из «группировки Вагнера», который утверждает, что участвовал в бою в Дейр-эз-Зоре, рассказал, что НПЗ, который атаковал отряд, действительно находился под контролем арабско-курдских подразделений «Сирийских демократических сил» (SDF). Он оценил число потерь в 200-250 человек.

Источники в Минобороны России утверждают, что операция ЧВК «Вагнер» не была согласована с российскими военными. Поэтому, когда американский штаб запросил у россиян, кто именно идет в атаку на завод, контролируемый курдскими отрядами, российские военные ответили, что частей России в том районе нет.

Причины и последствия разгрома по версии Евгения Пригожина:

После перехода на левый берег Евфрата в сентябре 2017 года ЧВК «Вагнер» удалось создать плацдарм для дальнейшего продвижения в восточную часть Сирии. Нефтяные поля главного месторождения Сирии Аль-Омар были основным источником доходов сирийского народа, а поля Шаир и Хаян – это главный источник электроэнергии. Но одновременно с этим сирийская нефть служила главной финансовой подпиткой для всего мирового Исламского государства (террористическая организация запрещенная в РФ). Не будет нефтяных полей у ИГИЛ – не будет и самого ИГИЛ. Именно поэтому на них и была направлены действия ЧВК «Вагнер» в Сирии.

Поэтому в данном случае главной задачей подразделений ЧВК «Вагнер» было отрезать дорогу от Conoco до Ирака, зачистить юго-восток Сирии от ИГИЛ и не допустить продвижения курдских формирований, находящихся под контролем американцев, на юг Сирии.

2 февраля 2018 года я обсудил данный план с начальником Генштаба, а затем с офицерами на местах, которые имели отношение к проведению операции. Опорным пунктом ИГИЛ служил завод Conoco — они периодически вступали в перестрелки, кусались и пытались перейти в контрнаступление, но безуспешно. Мы отвечали и стрелковые бои между сторонами шли ежедневно, периодически и артиллерией друг друга обкладывали. Расстояние между позициями в некоторых местах составляло 150-500 метров.

Операция по взятию под контроль юго-востока Сирии была спланирована на ночь с 7 на 8 февраля с выходом на завод Conoco и далее по трассе вплоть вплоть до границы с Ираком. И после организации зоны безопасности с юга можно было запустить подразделения сирийской армии.

Я прибыл на базу Хмеймим 7-го числа в 16.00. Подробно все проговорил с командованием объекта, и мы обсудили детали взаимодействия.

От военных нам нужна была поддержка авиации и безупречно работающие средства ПВО. Мы знали, что террористов прикрывают американцы, находящиеся в их рядах. Но на земле мы имели превосходство над ИГ и американскими советниками и не сомневались, что сможем дать им отпор. Основной же задачей военных было не допустить, чтобы американцы атаковали нас с воздуха.

Нам обещали, что две пары истребителей СУ-35 будут постоянно дежурить, «восьмерками», находиться над Евфратом. Для того, чтобы в случае выхода самолетов противника можно было атаковать их и не допустить нанесения удара по движущейся пехоте.

Также было обещано, что будут работать все средства противовоздушной обороны: С-300, «Панцири» и другие доступные средства ПВО и авиации, которых в то время у ЧВК «Вагнер» не было. Ну, и ранее, когда я приезжал, было оговорено, что нас предупредят в случае каких-либо форс-мажоров.

В 18.00 штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» начали выходить на назначенные рубежи. Направленец ЧВК «Вагнер», находящийся в штабе, уточнил у командования: «все ли в порядке, все ли по плану?» Ему сказали: «да, не беспокойся». Состыковали график, сверились и началась боевая работа.

Подразделения вышли на исходные рубежи, выставили второй эшелон для подтягивания резервов после начала штурма, артиллерия выставилась на позиции, после этого завязался стрелковый бой. ИГ начало активно отвечать.

Для того, чтобы подавить боевиков начали накладывать артиллерией, ИГ ответили своими орудиями и завязался нормальный бой, при котором целесообразно перейти в атаку. В 23:45 была дана команда на штурм позиций ИГ, и неожиданно американцы начали атаковать с неба. Они обрушили на штурмовиков ЧВК «Вагнер» всю мощь своей авиации: были задействованы бомбардировщики F-15E, ударные БПЛА MQ-9 Reaper, летающую артиллерийскую батарею AC-130. Несколько вертолетов AH-64 Apache безостановочно крутили огненные карусели. Подняли даже стратегические бомбардировщики B-52.

Авиация противника работала очень плотно, работала на полное уничтожение, результатом чего стало большое количество убитых и раненых. При этом постоянно били и по путям отхода. Было принято решение остановиться на достигнутых рубежах. Что и было сделано.

Последующий разбор оказался таким: в 18.00 от начальника Генерального штаба поступила команда «всем убыть», самолеты не поднимать, все средства ПВО выключить. По той информации, которую я получил от направленцев, было приказано никак не информировать ЧВК «Вагнер» об этих мерах и впоследствии на связь не выходить.

Как выяснилось, в тот день с 18 до 23:45 американцы многократно задавали вопросы, не российские ли подразделения направляются в сторону Conoco, спрашивали даже когда бой уже завязался. Но никто из военных не предупредил хоть кого-то из бойцов ЧВК «Вагнер» о том, что американцы видят нас с воздуха.

В 18:00 большинство из представителей военного командования покинули свои рабочие места, ушли на отдых или даже, точнее сказать, сбежали. И когда их стали искать после начала обстрела, выяснилось, что кто-то из них закрылся в вагончиках, а другие и вовсе сменили место ночевки, чтобы до них было не достучаться.

Из стенограмм переговоров позднее стало известно, американцы изначально видели, что там находятся русские подразделения. И с 18:00 до 23:45 шли переговоры между американским и русским военным командованием о том, что в случае, если там есть подразделения РФ, то необходимо их срочно остановить. В противном случае, прямо предупреждали американцы, будет нанесен удар на поражение, и подразделения будут уничтожены.

Тем не менее, руководство Минобороны проигнорировало необходимость предупредить об этом нас. Средства ПВО, как я уже сказал, были все отключены и произошло то, что произошло: в 23:45 началось нанесение ударов по российским подразделениям, которые бесстрашно встретили всю американскую мощь и продолжали наступать даже в огненном аду, не зная, что никакой поддержки от ВС РФ так и не придет – самолетов не было, средства ПВО не работали.

В 03:00 ночи нам наконец удалось прорваться в штаб ВС РФ для того, чтобы переговорить с дежурным офицером. На пульте был единственный полковник, который рассказал о том, что попробует решить вопрос, чтобы прекратили обстрел и бойцы ЧВК «Вагнер» могли вытащить тела убитых товарищей.

9 февраля я срочно прилетел в Москву и попытался попасть к Шойгу на прием, чтобы выяснить, что же все-таки произошло. Хотел узнать, почему все договоренности рухнули и случилась трагедия 8 февраля.

Министр обороны меня не принял. Я записывался 10-го, 11-го и так до бесконечности, но у него не было времени со мной поговорить. Тогда я поймал его на торжественном приеме в Кремле, куда я попал, воспользовавшись своими возможностями.

Я подошел к нему и спросил: «Могу ли я с Вами переговорить по поводу ситуации, которая произошла 8 февраля под Дейр эз-Зором?». Он повернулся, спокойно и надменно ответил: «Вы погеройствовать хотели? Погеройствовали. Все герои сейчас здесь, в этом зале». – тут он и обвел рукой окружающим в дорогих костюмах – «А вы просто берега попутали». На этом разговор закончился.