Наследник Сороса пообещал сыграть значительную роль на выборах в США

Миллиардер-филантроп Джордж Сорос передал бразды правления своей организации младшему сыну Александру. Тот уже заявил, что будет активнее вмешиваться в политические вопросы, чем его отец, и пообещал сыграть значительную роль в предстоящих выборах президента США, передаёт The Daily Telegraph.



AP

Миллиардер-филантроп Джордж Сорос передал руководство своей империей 37-летнему сыну Александру. Последний был избран председателем Фонда «Открытое общество»*, став главой одной из самых богатых благотворительных организаций в мире, пишет The Daily Telegraph.

В интервью американским СМИ Алекс Сорос дал понять, что его организация сыграет значительную роль в предстоящих президентских выборах в США. Он заявил, что интересуется политикой больше, чем отец, и признался, что беспокоится о возможном возвращении Дональда Трампа в Белый дом. «Как бы мне ни хотелось, чтобы деньги держались подальше от политики, пока этим занимается другая сторона, нам тоже придётся этим заниматься», — добавил наследник.

92-летний Джордж Сорос был одним из крупнейших политических спонсоров Демократической партии США. Не так давно Алекс встречался с представителями администрации Байдена, а также с лидером сенатского большинства Чаком Шумером и премьер-министром Канады Джастином Трюдо, обращает внимание The Daily Telegraph.

По словам издания, назначение Алекса стало неожиданностью. В прошлом Джордж Сорос заявлял, что «из принципа» не хочет передавать фонд детям. Но он изменил свой тон, заявив, что его сын «это заслужил».

Долгое время многие аналитики ожидали, что преемником станет старший сводный брат Алекса, Джонатан Сорос. Но он покинул инвестиционный бизнес своего отца после того, как их отношения испортились, отмечает издание.

Алекс также занимает пост президента Democracy PAC, группы финансирования политической кампании Сороса. Кроме того, он является единственным членом семьи в инвестиционном комитете фонда Soros Fund Management, состояние которого составляет $25 млрд.

Основная часть этих денег будет направлена «Открытому обществу» в ближайшие годы. Фонд выделяет около $1,5 миллиардов в год на правозащитные группы, образовательные учреждения и «строительство демократии», заключает The Daily Telegraph.

* Фонд «Открытое общество» (Open Society Foundation) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 26.11.2015.

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