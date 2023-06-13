Война и выборы. Кого и зачем Кремль рассчитывает избрать в захваченных регионах Украины?

Бывшие украинские топ-чиновники времен Кучмы и Януковича все чаще предпочитают не дожидаться появления эфемерной пророссийской Украины, где они займут высшие посты, а переходить в ряды российской элиты напрямую, пусть и на третьи роли.

Накануне украинского контрнаступления Кремль пытается укрепить свои позиции на оккупированных территориях Украины не только военными методами, но и политическими. Несмотря на непредсказуемый исход боевых действий, президентская администрация всерьез готовится проводить там в сентябре выборы.

Голосование должно, с одной стороны, усилить лояльность местного населения, принуждая людей участвовать в политической жизни по российским законам, а с другой — продемонстрировать российскому обществу, что власть уверена в своих силах, а война идет по плану. К тому же на такие инициативы есть большой спрос и среди пророссийской части украинской элиты, которая уже сделала окончательный выбор в пользу России и рада возможности интегрироваться в российский правящий класс хотя бы на третьих ролях.

Паспорта и выборы

Выборы на аннексированных территориях Украины можно было бы легко и надолго отложить, сославшись на действующее там военное положение, но для Кремля принципиально важно провести это голосование. Причин много: это и желание показать, что «Россия здесь навсегда», и стремление продемонстрировать, что СВО настолько «идет по плану», что это не мешает стране, включая ее новые земли, жить в обычном ритме, и рутинизировать войну как новую нормальность. На фоне таких целей мало кого смущает, что Россия полностью контролирует только Луганскую область, а прочие «субъекты оккупации» — лишь частично.

Чтобы обойти ограничения, связанные с военным положением, к делу подключили главных законотворцев РФ: сенатор Андрей Клишас и глава думского комитета по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников разработали и внесли на рассмотрение Думы специальные поправки, согласно которым Центризбирком РФ будет принимать решение о назначении выборов в условиях военного положения по инициативе глав регионов и после консультаций с Минобороны и ФСБ. Участие силовиков в принятии окончательного решения позволит более гибко реагировать на возможные изменения на фронте.

ЦИК РФ уже неспешно разворачивает работу по организации выборов — еще с конца прошлого года идет интеграция избиркомов «новых регионов» в общероссийскую систему, проводятся тренинги для их работников. Ведется работа и по распространению российской системы электронного голосования на Донбассе.

В ЛНР и ДНР обладатели российских паспортов могли проголосовать электронно еще на думских выборах 2021 года — тогда их считали как избирателей Ростовской области. А вот на занятых Россией частях Запорожской и Херсонской областей сейчас идет ускоренная русификация системы избиркомов — в феврале этого года ЦИК РФ напрямую назначил здесь половину состава комиссий.

Параллельно усиливается давление на местных жителей, чтобы они скорее переходили в российское гражданство. В марте этого года Путин утвердил упрощенный порядок отказа от гражданства Украины, а в апреле узаконил депортацию украинцев, отказавшихся от принятия российского гражданства. Норма начнет действовать со следующего года. Сентябрьские выборы должны стать контрольной точкой этой административной ассимиляции: от новых граждан требуется проявить лояльность новому порядку, участвуя в выборах по российским законам.

Ускоренная паспортизация населения на оккупированных территориях вызывает обеспокоенность в Киеве. Надежды на успех контрнаступления заставляют украинские власти задуматься о том, как потом реинтегрировать эти территории. Отсюда острые споры о том, как быть с украинскими гражданами, получившими паспорта страны-агрессора, и где проходит грань между коллаборационистами и жертвами оккупации. Четкого ответа у Киева до сих пор нет: если украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец призвал украинцев брать российские паспорта, когда речь идет о безопасности, то из профильного министерства по делам оккупированных территорий последовали резкие протесты против поощрения коллаборационизма.

Кандидаты с мест

Главным бенефициаром выборов планирует стать «Единая Россия». На официальном сайте партии уже опубликованы списки кандидатов на праймериз, включая выдвиженцев с «новых территорий». Большинство новых единороссов — это местные бюджетники: директора школ, сельских клубов, клерки городских администраций и мелкие предприниматели. В ЛНР и ДНР к ним добавляется высшая номенклатура сепаратистских республик, сформировавшаяся за прошедшие восемь лет.

Подтягивается и молодая поросль, сделавшая карьеру уже после 2014 года. Например, среди кандидатов-единороссов в региональный парламент ЛНР фигурирует некий Марк Воржев с эталонной биографией: с 16 лет в «донбасском ополчении», был трижды контужен, герой роликов пропагандиста RT Грэма Филлипса, помощник председателя Народного совета ЛНР, после захвата российской армией Северодонецка летом 2022 года возглавлял оккупационную администрацию города.

В других случаях речь идет и о банальном перекрашивании. Например, в 2020 году бизнесмен из Донецкой области Валерий Бурлаченко баллотировался в местную власть от «Слуги народа», а в 2023-м идет от «Единой России», даже не меняя фото на агитматериалах.

Для представителей местных элит этот карьерный лифт крайне важен, пусть роль региональных парламентов в российской системе и декоративна. Это и синекура, и место в номенклатуре, и ступенька для дальнейшей карьеры. Кремль не против пойти местным навстречу в этом вопросе, потому что сколько бы ни говорили про постепенную замену всех функционеров российскими кадрами, но широких масштабов это явление не приобретает. Несмотря на всю официальную риторику о «новых территориях», российские чиновники прекрасно помнят, где заканчиваются настоящие границы России.

Для варягов Донбасс, не говоря уже о южноукраинских землях, — это зона высокого риска, где регулярно происходят партизанские вылазки против коллаборантов. Туда можно съездить вахтовым методом, чтобы попробовать заработать очки для продолжения карьеры внутри России. Но даже это далеко не всегда вознаграждается адекватным образом, так что желающих набирается немного.

Пытаются выстроить свои избирательные стратегии на аннексированных территориях и партии системной оппозиции. У КПРФ есть свой кадровый резерв на Донбассе, сформированный еще в 2014 году из местных ячеек запрещенной в Украине Компартии Украины. В ЛНР и ДНР существовали свои республиканские компартии (которые, впрочем, не допускали до местных выборов), и теперь они переоформлены как региональные структуры КПРФ.

На территории Запорожской и Херсонской областей тоже формируются отделения КПРФ — 1-м секретарем обкома КПРФ Запорожской области назначен бывший депутат Верховного совета Крыма Олег Слюсаренко, Херсонской области — сенатор-коммунист от Ульяновской области Айрат Гибатдинов.

Активно формирует свои структуры и ЛДПР — покровителем новых организаций выступает освобожденный из американской тюрьмы оружейный барон Виктор Бут. Старается не отставать и «Справедливая Россия — За правду» — там надеются привлечь в ряды кандидатов донбасских соратников своего сопредседателя, литератора Захара Прилепина, участвовавшего в боевых действиях в регионе. Открывает свои отделения и партия «Новые люди», которая прошла в Госдуму на прошлых выборах как «системно-либеральный» проект.

Маленький, но пост

Есть среди кандидатов и по-настоящему громкие имена из числа бывших пророссийских грандов украинской политики, кого Кремлю удалось перетянуть на свою сторону для строительства администраций на аннексированных территориях. Один из них — Дмитрий Табачник, который участвует в праймериз «Единой России» в Запорожской области. В середине 1990-х он возглавлял администрацию президента Кучмы и считался кем-то вроде серого кардинала, а позднее был министром образования в годы президентства Януковича.

Конечно, кресло депутата регионального парламента — это явное понижение для человека с такими постами в биографии, но той постсоветской Украины, где делал карьеру Табачник, больше нет, а амбиции остались.

Бывшие украинские топ-чиновники времен Кучмы и Януковича вообще все чаще предпочитают не дожидаться появления эфемерной пророссийской Украины, где они займут высшие посты, а переходить в ряды российской элиты напрямую, пусть и на третьи роли. Например, экс-глава СБУ при Януковиче Александр Якименко теперь борется с украинским подпольем на Херсонщине. А тогдашний министр обороны Украины Павел Лебедев занял пост вице-президента Российского союза промышленников и предпринимателей.

Реальные посты в российской иерархии выглядят для этих людей куда привлекательнее, чем, скажем, участие в движении «Другая Украина» Виктора Медведчука, где пока нет никого из знаковых фигур из среды пророссийских украинцев. Да и сам Медведчук в случае затухания боевых действий, скорее всего, будет тяготиться бесплодной ролью промосковского гетмана в изгнании и может вернуться к привычной роли закулисного лоббиста-решалы, отвечающего, например, за подбор кадров на оккупированных территориях (конечно, если таковые останутся за Россией надолго).

Аннексия украинских территорий, объявленная Кремлем в сентябре прошлого года, не решила ни одной из проблем путинского режима, созданных вторжением в Украину. Таким решением Кремль окончательно исключил возможность добиться хотя бы временного урегулирования в отношениях с Киевом, сжигая мосты даже к промежуточному, худому миру.

Также Москва сама ограничила себе поле для внешнеполитического маневра, которое могло бы быть у нее, создай она в зоне оккупации буферное квазигосударство. От имени такой «Новороссии» или «Другой Украины» из писаний Медведчука можно было выступать на международной арене и убеждать колеблющихся в том, что «не все так однозначно», представляя войну России с Украиной как внутриукраинский конфликт.

Путин и Кремль выбрали самый брутальный и прямолинейный путь, который не оставляет России другой альтернативы, кроме войны на истощение в надежде, что Украина или поддерживающий ее Запад отступят первыми. В результате Кремлю не остается ничего другого, кроме как пытаться делать вид, что все идет по плану.

Константин Скоркин