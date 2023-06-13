История женщины о загадочном «воображаемом друге», который был у нее в детстве

У многих детей в раннем возрасте появляются воображаемые друзья. Психологи считают это естественной стадией развития и обычно такие “друзья” просто милы и невинны. Но некоторые случаи заставляют задавать вопросы о том, действительно ли эти существа обитают лишь в фантазии ребенка.

В бостонском радиошоу Endless Thread, где люди рассказывают о разных необычных историях из их жизни, женщина по имени Мэдисон поведала о том, что у нее в детстве был жуткий воображаемый друг.

Мэдисон было 3 года, когда он появился. Тогда она жила с родителями в городке Мэйкон, штат Джорджия, США. Мэдисон была самой обычной девочкой, любила играть в куклы и прекрасно ладила с другими людьми.

Однажды она рассказала своей маме по имени Келли, что к ней начал приходить “друг”, с которым она играет. При этом это был не какой-то ребенок, а высокий и уже немолодой мужчина по имени Келлум, как мать поняла из описаний Мэдисон.

Сама Мэдисон не помнит особых подробностей о тогдашнем периоде своего детства, большую часть того, что с ней происходило тогда, она знает со слов ее мамы. И не помнит, когда этот мужчина впервые возник в ее комнате, но помнит, как она заходила в комнату, видела его там и как они играли.

“Все, что я могу вспомнить, это то, что он был там. Я помню, как однажды у меня в комнате стояли маленький столик и стул, и я готовила для нас с ним “бутерброды” из пластилина или строила башни и разрушала их, потому что он думал, что это забавно.

Я помню, что он был высоким, и он был для меня чем-то вроде отца. В некотором роде, он чувствовал себя моим отцом. У него на лице было что-то вроде бороды, хотя он был не таким уж старым. Ему было около сорока. И он всегда носил одежду, похожую на рабочую робу”.

Келли была очень встревожена странным воображаемым другом дочери и даже подумала, что может быть в их дом проникает какой-то растлитель малолетних.

Она стала искать человека, похожего по описанию на “Келлума” среди соседей, но никого не нашла. Также никого из соседей не звали таким именем. Она также не видела, чтобы кто-то посторонний входил в их дом или отирался рядом.

Однажды мать и дочь сидели в детской комнате и Мэдисон сказала, что Келлум тоже находится здесь. И когда мать попросила дочь показать, где сейчас Келлум, девочка показала пальцем на пустой угол. Только тогда Келли поняла, что видимо речь идет о воображаемом друге.

Келли немного успокоилась, но ее тревога все равно не уходила. Потому что у 3-летних девочек в воображаемых друзьях могут быть разные зверюшки, единороги, феи, или другие маленькие девочки, но никак не бородатые 40-летние мужчины.

Келли, тем не менее, была очень рада, что в их доме не скрывался какой-то подонок из плоти и крови. Так что она решила не пугать дочь расспросами, а оставить все как есть. Она была уверена, что вскоре Мэдисон перерастет стадию воображаемых друзей и “Келлум” пропадет.

Но дальше все стало только еще более странным. Мэдисон однажды начала напевать песню, которую Келли никогда раньше не слышала, и песня эта звучала очень устаревшей. Как будто с пластинки начала ХХ века.

Келли спросила Мэдисон, как называется эта песня, но та сказала, что не знает. Затем Келли спросила, где она услышала эту песню, и Мэдисон ответила, что Келлум научил ее петь.

“Келлум научил меня этому. Он сказал, что пел ее своему ребенку”, – говорит Мэдисон.

Келли не поверила дочери и тогда спросила няню, но та уверяла, что не знает этой песни и точно не включала при Мэдисон диск с этой песней и не напевала ее.

Позже Келли с помощью коллег по работе все-таки нашла эту песню, она называлась “Дейзи Белл” и была написана в 1892 году. Пик популярности песни пришелся на конец 19 века и было ясно, что маленький ребенок из конца 20 века, мог услышать ее лишь при исключительных обстоятельствах. И не просто услышать, а выучить наизусть!

Келли все больше волновалась за дочь и наконец она вытащила из ящика радионяню, которую ставила у кровати дочери, когда та была младенцем. Она поставила ее в спальне Мэдисон на случай, если та начнет разговаривать с воображаемым другом.

И вскоре она услышала из радионяни, как Мэдисон начала с кем-то разговаривать. Словно кто-то в комнате спрашивал ее, а она ему отвечала. Но Келли слышала только голос дочери.

А потом она стала слышать в приборе какие-то глухие удары и непонятный шум, и Мэдисон просила Келлума “прекратить это”, что очень напугало Келли. Только тогда Келли подумала, что может быть “воображаемый друг” ее дочери был не совсем воображаемым.

Она также вспомнила как сама была маленькой и что она слышала в детстве, как кто-то заходил в ее комнату, шаркая ногами и издавая странные звуки.

Келли так испугалась, что теперь стала включать в комнате дочери большой ночник. Она надеялась, что это спасет ребенка от “воображаемого друга”. Но однажды вечером лампочка в ночнике перегорела и Келли пришла в комнату дочери, чтобы заменить ее.

“Моя мама сняла абажур с моего светильника, чтобы поменять лампу, и потом не повесила его обратно. И именно тогда я начала замечать постукивание — я могла слышать, как что-то постукивает по оголенной лампочке ночью в комнате, это звучало как просто тук-тук-тук-тук. Просто повторялось снова и снова, снова и снова.

А потом был телевизор. У меня стоял старый телевизор с такой большой кнопкой включения. И телевизор начал сам включался посреди ночи. При этом шнур был выдернут из розетки. На экране показывало либо ночную заставку в виде американского флага, либо были помехи.

Это все очень напоминало явления полтергейста. Но тогда я об этом не знала. Лишь когда я стала старше и посмотрела фильм “Полтергейст”, я ощутила узнавание.

Я помню, как пыталась объяснить это своей маме, а она… Она просто продолжала отмахиваться от этого. Она говорила, что я сама просто хожу во сне и включаю телевизор.

И она говорила мне “Перестань выдумывать истории, ты пугаешь своих двоюродных братье”. И что никто не захочет прийти поиграть со мной, потому что я странная”.

Тем временем поведение Мэдисон из-за Келлума и всех этих странных явлений стало меняться. Теперь она все чаще была чем-то раздражена, сердита, плакала, закатывала истерики. Никогда до появления Келлума она себя так не вела и это было что-то иное, чем типичный конфликт 3-леток.

Однажды мама Мэдисон прямо спросила у нее, что с ней происходит и почему она такая раздражительная. И девочка сказала, что Келлум не дает ей спать по ночам.

Она рассказала, что раньше Келлум был добрым и милым с нею, но теперь она стал злым и требовательным. По ее словам, он не хочет, чтобы она ложилась спать, потому что он хочет общаться с нею в любое время суток.

А когда она все-таки засыпала, Келлум начинал толкать ее, швыряться вещами и стучать в окно, чтобы ее разбудить.

И его лицо тоже изменилось, теперь его лицо было изможденное, злое и высохшее почти до кости. Все это очень пугало Мэдисон и это продолжало накапливаться, пока однажды не наступил “взрыв”.

Той ночь мать Мэдисон проснулась от громких криков дочери. И это звучало куда хуже, что просто крик от ночного кошмара. Она вскочила, побежала в детскую и увидела, что девочка висит снаружи своей кровати, крепко держась за ограждение и кричит “Мамочка, помоги мне! Мамочка, приди, помоги мне!”

Келли подбежала, схватила дочь на руки, но та все никак не могла успокоиться и продолжала кричать. И тут Келли увидела, что занавески на окне детской сильно развеваются, при это не было никакого ветра или сквозняка от кондиционера. И само окно было закрыто!

Келли была перепугана, она видела это своими глазами и понимала, что это не нормально, что это что-то неправильное. Она, как была в ночной рубашке, схватила дочь и выбежала с нею из дома. На улице было очень холодно и она не накинула пальто и не надела обувь, была босиком. Такой ужас она испытывала.

По словам Мэдисон, она помнит, что Келлум тогда был очень злой и что он схватил ее за руку и начал тянуть за волосы.

Когда мать и дочь выбежали из дома, они побежали к соседке, но затем сидели и не знали, что им делать. Келли боялась, что теперь соседи будут смотреть на них как на прокаженных, из-за того, что их дом проклят. В этом районе все были очень религиозными.

Келли решила обратиться к своему родственнику, который работал пастором в церкви. Он пришел и обработал дом, намазал церковным маслом над входной дверью, нарисовал этим же маслом кресты на стенах и разных вещах внутри дома, в том числе на зеркалах.

Когда Келли вернулась в дом, она увидела все это, и ей показалось это очень причудливым, но теперь она ощущала, что в доме стало спокойно. После этого Келлум пропал и полтергейст тоже. Все стало так, как было до их появления.

В последующие годы мать Мэдисон решила, что Келлум был призраком кого-то, кто жил в этом доме раньше, и она решила попробовать найти сведения о предыдущих жильцах их дома.

Она обнаружила, что в 1941 году дом был куплен семьей Бисли и что главу семьи звали Каллум, что очень похоже на Келлума. У Каллума Бисли было 5 детей. Младшую звали Мэдлин. Она умерла, когда ей было 3 года, как и Мэдисон.

Келли подумала, что может быть Каллум пытался установить контакт с ее дочерью, так как очень скучал по своей малышке и не мог найти ее там, где он находится сейчас.

Но и это еще не конец истории. Затем Келли попыталась связаться с любыми оставшимися в живых родственниками Каллума Бисли, чтобы узнать о нем больше, и она даже нашла их, но никто из них не пожелал говорить с ней об этом, смотря на нее как на сумасшедшую. В конце концов Келли оставила свои поиски.