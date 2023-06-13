 

Как отучить домашних животных грызть провода? Полезные советы

13.06.2023, 4:00, Разное
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Если кошка или собака не перестает грызть провода, то добавьте им дополнительную защиту. Отличным вариантом станет гофрированная труба, которая защищает провода от повреждений. На помощь также могут прийти спиралевидные оплетки, которые также можно приобрести в специальных магазинах или заказать в интернете.

Защитить провода от питомцев поможет мебель. Подумайте о том, возможно ли спрятать провода за диваном, комодом и другими крупными предметами интерьера. Если же размер домашнего животного позволяет ему пробираться даже в труднодоступные места, этот способ вряд ли подойдет.

Счесть полезным можно следующий совет. Может, стоит нанести на провода отпугивающие животных средства? Не секрет, что как кошкам, так и собакам неприятны резкие запахи: цедра цитрусовых фруктов, специи, уксус, эфирные масла, жгучий перец. Если натереть этими веществами провода, питомец вряд ли подойдет к ним.

Еще один способ – использование двустороннего скотча. Животное ненавидят липкое, так как видят в нем опасность. Попробуйте обмотать провода таким скотчем. В таком случае кошка, собака или другой питомец никогда больше не подойдет к тому, что трогать запрещено.

Эти способы помогут защитить не только провода, но и самого питомца от удара током. А еще помните: из-за перегрызенного провода может произойти короткое замыкание, и даже случиться пожар. Кстати, накануне в Ленинградской области кошка в последний момент спаслась из пожара. Подробнее об этом рассказывает VSE42.RU.


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