Мнение: Так все-таки – что там с Теслой?!

Народ, как и ожидалось, отказывается смотреть ролик «Почему Тесла – это тупик», и массово просит объяснить «на словах», в чем там фишка. Ок, поскольку я закончил Психострим, давайте на сон грядущий расскажу в двух словах, что там не так с Теслой.

На самом деле всё просто, как три рубля, основной классический аргумент против: обычное авто едет на дизеле или на бензине, Тесла едет на электричестве, которое она должна получать на электрозаправке. Вопрос – а откуда возьмется электричество на заправке? И ответ очевиден – да из обычной городской ТЭЦ, откуда ж еще. То есть для того, чтобы заправить Теслу, городская электростанция должна будет все равно каким-то образом сжечь какое-то количество топлива, неважно какого – угля, газа, мазута, того же дизеля или даже дров. Ну и чел из Губкина доказывает, что таким образом количество затраченного топлива – при пересчете через ТЭЦ – для всех «Тесл» окажется… вчетверо больше, чем если б это топливо сгорело непосредственно в моторе автомобиля. Как и, кстати, количество «выброшенного СО2». Почему? Профессор (который на самом деле доцент) указывает на… потери при передаче. На провода, по которым энергия от ТЭЦ должна поступать в те самые электророзетки для Тесл. И уверяет, что ОДНОГО ЭТОГО (не беря в расчет потери при закачке, потери при хранении в аккумуляторах, потери от утилизации самих аккумуляторов и т.п.) достаточно, чтобы признать сам этот метод никуда не годящимся.

Что тут можно сказать? Вообще, для тех, кто знаком с историей, всё просто и понятно: Европа (и шире – вообще Запад) жаждет перейти на зарядку от розеток вместо дизельных автозаправок по той простой причине, что своего дизеля у них нет и никогда не будет, а розетки можно будет запитывать, например, от пресловутых ветро- или солнечных батарей, которых можно навтыкать где только можно. В корне этого странноватого стремления – глубочайшая травма, оставшаяся после попытки «нефтяного эмбарго» стран ОПЕК в начале 1970-х у всех политиков и бизнесменов как в Европе, так и в США. Страны Европы и США пережили тогда лютейший период затяжного экономического кризиса, стагфляции и еще бог знает каких ужасов (достаточно сказать, что Америка в итоге пересела со своих любимых «кадиллаков» и прочих огромных «фордов» на маленькие японские машинки – не потому, что как-то их полюбила, а потому, что замучила жаба заправлять свои исконно-посконные американские громадины!) В Европе творился вообще фашизм в 70-е – в Голландии, Бельгии и Англии специальные комиссии ходили по офисам фирм и зимой и летом… с градусниками, замеряли температуру в помещении; и если не дай бог обнаруживали, что показатели выше (или ниже) прописанных значений – не просто штрафовали «расточителей энергии»; они отправляли руководство такой фирмы… в тюрьму!!) Так вот боролись за «экономика должна быть экономной».

И тогда, кстати, внезапную «руку помощи» заклятым капиталистическим врагам протянул не кто иной, как Советский Союз – который наладил поставки «черного золота» на мировой рынок, и тем самым прорвал эмбарго друзей-арабов, существенно смягчил последствия кризиса. Советских граждан, понятное дело, никто не спрашивал (не их ума дело), но в верхушке КПСС даже были определенные дебаты на этот счет: правоверные коммунисты-ленинцы требовали спокойно наблюдать за агонией корчащихся в муках капиталистических чудовищ, типа, так только приблизится грядущее торжество советского хама – уже во всемирном масштабе. Победила, однако, то ли более прагматичная, то ли более человечная точка зрения «брежневцев» – да что уж, типа, хоть и американцы, а все равно люди; что ж мы им, бочку мазута не нальем? У нас его вон на Самотлоре сколько! СССР погнал нефть на Запад – чем, кстати, лет на 15 отсрочил собственный экономический крах, а за счет внезапного притока настоящей валюты даже обеспечил тот самый «сытый брежневский застой», о котором до сих пор вспоминают с ностальгией.

Но сам Запад, натерпевшись страху и унижений – и от ничтожных арабов, и от двуличных русских – видимо, дал себе зарок: Never More! Так что ноги всей этой «Зеленой повестки» и прочей «борьбы за экологию» растут именно оттуда, из 70-х. Воскресили из небытия первоначальную идею электромобилей (которые на заре автомобилестроения появились едва ли не раньше бензиновых, но тогда же были отвергнуты из-за неэкономичности), подсуетился вовремя Илон Маск, который вообще не стал долго думать и выпускал первые «Теслы» на аккумуляторах… от ноутбуков: связывал бечевкой по восемь зараз – и запихивал внутрь электромашинки: чем не топливный бак? Дешево и сердито!

Вся эта «отрасль», конечно, сама бы никогда не смогла развиваться в принципе – на частной инициативе, каким бы там гением предпринимательства ни был Маск: ведь проклятие неэкономичности никуда не делось, электромобили как проигрывали в цене эксплуатации (да и покупки) бензиновым в начале прошлого века, так и проигрывают им посейчас. Но – как проигрывают? При, что называется, «прочих равных». А во власти правительств сделать – на ограниченном временном отрезке – прочие как раз неравными. Например, субсидировать производство тех же аккумуляторов. Или давать скидки покупателям «электричек». Или давать им не скидки, а налоговые льготы. Или субсидировать им потребление электроэнергии. Механизмов «поддержки» можно придумать массу. Как и наоборот – акцизами загонять цены того же дизеля или бензина на запредельные высоты, чтобы чересчур упертым любителям ДВС жизнь медом не казалась. Да даже как в Москве – очень эффективно: с «бензиновых» драть за парковку в центре 500 рублей в час, а с владельцев Тесл… вообще ничего не брать! Тут уже всякий «бензинщик» задумается…

Цель на самом деле одна: автомобилистов всех загоняем на электроподсос, а электростанции запитываем рапсовым маслом, «солнечной энергией» и крутящимися ветряками. В итоге ни нефти, ни газа НЕНАДА, а проклятые арабы и русские могут хоть подавиться своей черной жижей! Ну и в качестве некоторого как бы приятного бонуса (на который на самом деле «сильным мира сего» наплевать) – снижение типа выбросов углекислого газа. Они на самом деле, конечно, вырастут, но и бог с ним. Независимость важнее!

Вот и вся подоплека. Доцент из «керосинки» (так в народе с давних пор прозвали Губкинский) горячится, доказывая, что весь этот хитрый план не обоснован экономически и, следовательно, провалится; в ответ ему блогер Михеич робко пытается возражать – дескать, да что вы, папаша, везде только и пишут о победном шествии автомобилей с электроподжигом по всему миру, и что Европа вся на ветряках да на «энергии Солнца» входит в светлое будущее! Доцент возмущается, опять про какое-то там КПД начинает рассуждать…

Лично я думаю, что все в итоге кончится так же, как и со всякими «количественными смягчениями» в финансовой сфере – когда на Западе стало модно решать долговые проблемы простым печатанием денег, эмиссиями буквально триллионов долларов и евро. Были робкие возгласы таких же «доцентов Багдасаровых» еще в «нулевые», с такими же «наивными», как у него, аргументами, типа «но ведь так же нельзя», «да так наука не велит», «эмиссия всегда ведет к гиперинфляции» и т.п. А таким чудикам, покровительственно похлопывая по плечу, говорили – «не боись, лошара! У нас все схвачено! Какая еще инфляция – мы СЛОВА знаем: прикажем «Инфляция, стой!» – она и встанет. Вот, смотри!»

Самое поразительное, что так все и происходило с десяток лет: они приказывали – инфляция останавливалась и даже шла вспять. Как и с «электричками»: приказали им стать выгодными – и они стали выгодными; чудеса, да и только.

Но только, как говаривал еще блаженной памяти Авраам Линкольн, «Нельзя всегда обманывать всех». Когда-то «чудо» закончится. Дожить бы; будет, предполагаю, очень весело.