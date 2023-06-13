«Казался непотопляемым» — BFM TV вспомнил яркие моменты жизни Сильвио Берлускони

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони скончался в больнице в возрасте 86 лет из-за проблем с сердцем, пишет BFM TV. Как отмечает телеканал, Берлускони оставил след далеко за пределами Италии и до самого конца оставался на плаву, несмотря на проблемы со здоровьем и правосудием.

ВЕДУЩИЙ: Мы только что узнали о смерти Сильвио Берлускони. Ему было 86 лет. Он был видной фигурой итальянской политики. Он трижды был председателем Совета министров: с 1994-го по 1995 год, с 2001-го по 2006 год и с 2008-го по 2011-й.

Сильвио Берлускони испытывал серьёзные трудности со здоровьем уже несколько месяцев, он был госпитализирован. И сегодня итальянское информагентство ANSA объявило о его кончине в возрасте 86 лет. Это личность, оставившая свой след далеко за пределами Италии, в том числе благодаря его телевизионной мании. Предлагаю вспомнить о важнейших этапах его жизненного пути.

Начинал он в качестве певца на пассажирском лайнере компании Costa Crociere, но в сфере строительства Сильвио Берлускони сделал себе имя, состояние и даже прозвище. Полностью перестроенный жилой квартал в Милане подарил ему в 1977 году звание «кавалера труда» — по-итальянски: il Cavaliere.

Но Берлускони смотрел шире. Сначала он возьмёт под свой контроль несколько местных телевизионных станций, а затем запустит канал Canale 5 — первый частный канал национального вещания в противовес всесильной (государственной телекомпании. — ИноТВ) RAI. В Италии его канал имеет огромный успех, во Франции и Германии — гораздо меньший. Эксперименты с каналами La Cinq и Tele Fünf были быстро свёрнуты.

В 1990 году у Берлускони в стране было всё или почти всё: банки, газеты, киностудии и даже величайший в мире футбольный клуб того времени «Милан» — двухкратный победитель чемпионата Европы. Эта ударная сила откроет ему двери в политику и власть. В 1994 году, спустя всего два месяца после создания своей партии, Берлускони одерживает триумфальную победу на парламентских выборах и идёт на первый из трёх своих сроков в качестве председателя Совета министров.

В течение почти 15 лет он самый богатый и влиятельный человек Италии. Он может позволить себе всё: расистские шутки, сексуальные похождения и смешение жанров, как в этом интервью, в котором он одновременно объявляет о выдвижении своей кандидатуры и о своей помолвке.

ВЕДУЩАЯ: Вы обручены?

СИЛЬВИО БЕРЛУСКОНИ: Да, я обручён.

ВЕДУЩАЯ: Это официально?

СИЛЬВИО БЕРЛУСКОНИ: Да, официально.

До самого конца, казалось, ничто не могло его остановить: ни возраст, который он компенсирует с помощью пластической хирургии, ни система правосудия, обвиняющая его в уходе от уплаты налогов и лишающая его права избираться в органы власти, а затем чудесным образом реабилитирующая его.

Несмотря на проблемы с сердцем, Сильвио Берлускони казался непотопляемым. До последнего времени всё ещё входил в десятку обладателей самых крупных состояний в Италии.

Дата выхода в эфир 12 июня 2023 года.

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