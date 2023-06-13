 

“Прирожденный певец”: пес стал фанатом группы Queen

13.06.2023, 2:50, Новости дня
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Ютуб-канал the Dodo известен многочисленными видео о спасении животных, попавших в беду. Но иногда там выходят забавные и смешные кадры для поднятия настроения. Недавно публикацию посвятили четвероногому красавцу, который обожает подпевать.

Пес по имени Гус не дает своей хозяйке прожить ни дня без регулярной игры на пианино. Он буквально заставляет ее проследовать к инструменту и исполнить на нем пару вдохновляющих мелодий.

Самая любимая композиция у Гуса — “Богемская рапсодия”, так считает его владелица. Судя по видео, пес стал фанатом группы Queen. Под аккомпанемент популярного хита хвостатый поет так старательно, что даже ненадолго прикрывает глаза.

Стоит лишь хозяйке дотронуться до клавиш, голосистый зверек сразу готов к минуте славы. Ну а как только мелодия прерывается, артист громким воем извещает помощницу и окрестности, что еще не закончил наслаждаться моментом.

“Поет от души”, “Он прирожденный певец”, “Я почувствовал этот голос прямо в моем сердце”, “Это самая очаровательная вещь, которую я когда-либо видел”, – написали растроганные зрители в комментариях к видео с талантливым псом.


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