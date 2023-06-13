 

Накануне Дня модерна в Петербурге уничтожили рельефы дома Орлова

13.06.2023, 1:29, Разное
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Всемирный день модерна (World Art Nouveau Day) отмечается 10 июня. В Петербурге эту дату «отметили» уничтожением рельефов дома Орлова, что демонстрирует несоответствие заявлений чиновников о бережном сохранении культурного наследия города.

Модерн был популярен в конце XIX – начале XX века. Как отмечают в КГИОП, этот стиль сыграл важную роль в формировании архитектурного облика Петербурга. В городе построено множество объектов, ставших образцами этого стиля. 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Singer_House_SPB_01.jpg 

Вместе с этим Смольный не заботится о сохранении образцов модерна. Так, накануне праздника, 7 июня, дом Орлова лишился лепнины. При этом здание обладает статусом объекта культурного наследия, возведенного в 1905-1907 годах в стиле модерн. По данным КГИОП, сотрудники ЖКС самовольно демонтировали декор. 

Стоит отметить, что в 2021 году произошла аналогичная ситуация. Тогда были уничтожены горельефы в виде женских фигур. Суд обязал отремонтировать фасады дома Орлова и восстановить утраченные элементы, однако пока что этого не произошло. 

https://vk.com/wall-189271827_2059?z=photo-189271827_457242219%2Fwall-189271827_2059

Демонтаж лепнины производится ради снижения рисков ее обрушения. При этом своевременное проведение ремонтных работ избавило бы от необходимости уничтожать декор. Сейчас в Петербурге под угрозой разрушения находятся даже самые знаменитые здания, включая Эрмитаж. Музей уже дважды осыпался за прошедшее время – 29 апреля и 19 мая. 

Журналисты указывали, что при градоначальнике Александре Беглове на реставрацию памятников истории из бюджета выделяется слишком мало средств. Однако на современный декор (к примеру, на сады-трансформеры) Смольный готов тратить миллионы рублей. 


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