Мнение: И опять про рождаемость

Интересная статья в Moscow Times:

“Ситуация с рождаемостью в России продолжает стремительно ухудшаться на фоне войны в Украине и массовой мобилизации. По данным Росстата, в апреле в стране родилось 96,1 тыс. детей. Это самый низкий показатель с начала XXI века. До этого в январе — марте число родившихся снизилось на 2,9% год к году и составило 311,1, тыс. детей. В 2022 году в России родилось 1,306 млн детей — минимальное число с 2001 года. В целом по стране рождаемость оказалась в 1,5 раза ниже смертности (1,905 млн). «Столь низкие значения невозможно объяснить демографическими волнами, это отчасти и влияние событий, начавшихся в 2022 году», — пишет телеграм-канал MMI. По его оценке, «еще более драматичные» цифры будут летом, когда пройдут 9 и более месяцев после объявления президентом РФ Владимиром Путиным мобилизации.

Отправка на фронт и гибель десятков тысяч мужчин на войне неизбежно принесут ухудшение демографической ситуации — число рождений детей снизится еще на 5–10% и станет самым низким с начала XIX века, считает демограф Алексей Ракша. Суммарный коэффициент рождаемости первых детей за последние шесть лет упал на 19,9%, а вторых — на 31%, говорила замминистра труда и социальной защиты России Ольга Баталина. «Снижение рождаемости происходит за счет снижения интенсивности рождений первых и вторых детей. <…> В чем причина? Ключевая — это ухудшение по возрастной структуре населения, сокращается общее число женщин фертильного возраста», — объясняла чиновница.

Одновременно с падением рождаемости растет смертность. За первый четыре месяца естественная убыль населения России достигла 189 тыс. человек, что значительно больше, чем во времена до пандемии коронавируса. Согласно оценке MMI, по итогам года показатель может вырасти до 500 тыс. человек. «Демографическая картина в РФ — одна из худших в мире. Это обстоятельство сильно негативно влияет на потенциальные темпы роста ВВП», — констатируют авторы MMI” (MT).

Интересные данные, которые полностью соответствуют тому, что я видел сам, проведя в мае полтора десятка фокус-групп в Москве и регионах. Без отсылки к СВО, не пытаясь изображать какой-то протест, люди просто отказываются заводить детей! Зачастую даже сами не могут объяснить, почему. Особенно, конечно, женщины, но и мужчины не отстают. “Просто не хотим, и всё”. Я провожу фокус-группы более 20 лет – такую удивительную картину тотального отказа увидел впервые, был даже малость шокирован. Все еще в глубине души сомневался – может, какое-то совпадение, может, мне просто не повезло с участниками – но нет: вот и статистика, оказывается, бьет все рекорды.

По-хорошему, прекращать надо это всё, буквально – рвать рубильник на положение “Откл”. Видно же, что население глубоко травмировано, что ситуация чрезвычайная. Но нет – эти безумные старперы будут усугублять и дальше.