 

Рупор кремлевской пропаганды: Наступление ВСУ глазами западных СМИ

12.06.2023, 23:35, Разное
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Наступление ВСУ глазами западных СМИ

Wall Street Journal: «По словам 28-летнего солдата, как только полк перешел дорогу за Малой Токмачкой, россияне начали обстреливать их из "Градов". "Поля были заминированы. Над головой гудели российские вертолеты и реактивные истребители", – сообщает боец.

По словам солдата, один из "Леопардов" был подбит и выведен из строя. "Они просто ждали нас… везде были подготовлены позиции. Это была стальная стена. Это было ужасно", – заявляет военный.

"План состоял в том, чтобы продвинуться на юг в сторону оккупированного русскими города Токмак… Две другие части также будут продвигаться к Токмаку с разных направлений", – заявил один из солдат.

Боец с позывным "Финн", воюющий у Великой Новоселки, рассказывает, что из-за дождей и на болотистой местности теряют эффективность бронемашины MaxxPro.

"Они были созданы для городских боев и пустыни. В нашей реальности они могут пройти, но это борьба", – рассказал он.

AFP: Механизированное подразделение ВСУ, принимавшее участие в недавних атаках под Ореховым Запорожской области, потеряло шесть из девяти своих американских БМП Bradley.

Только одна БМП смогла избежать каких-либо повреждений. Вероятно, еще две получили повреждения, но могут быть отремонтированы и вернуться в строй.

Отвечая на вопрос AFP об итогах наступления на этом участке фронта, один из украинских военнослужащих вместо ответа пальцами показал «ноль».

WSJ: "Их было больше, чем мы ожидали", — сказал 35-летний командир взвода 21-й механизированной бригады Украины, принимавший участие в штурме под Ореховом на юге Запорожской области.

Успехи под Ореховым "оказались меньше, чем ожидалось". Первые украинские атаки потерпели неудачу, когда бронетанковая колонна наткнулась на минное поле и была поражена ответным огнем.

Задача Киева – "сбить русских с толку относительно того, где будет проходить главный удар", считает бывший командующий сил НАТО в Европе Бен Ходжес. По его мнению, такой удар еще не был нанесен.

"Когда основной удар украинского наступления наступит, в нем, вероятно, будут задействованы соединения с несколькими сотнями танков и боевых машин пехоты", – говорится в статье.

@sashakots – цинк

PS. Режим комментариев "только для друзей" будет снят в среду.
Публикации в обычном режиме и более объемные материалы также начнут выходить со среды.

Источник: Colonel Cassad


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